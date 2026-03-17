Percheziții la două mari firme din Prahova. Suspiciuni de poluare a unui râu din Ploiești

Polițiștii din Prahova au desfășurat, marți dimineață, o acțiune amplă într-un dosar penal care vizează gestionarea deșeurilor periculoase, fiind investigate două firme și mai multe persoane suspectate de deversări ilegale într-un râu din municipiul Ploiești, anunță IPJ Prahova.

Acțiunile autorităților vizează atât sediile unor societăți comerciale, cât și locuințele unor persoane suspectate de implicare în activități ilegale legate de gestionarea deșeurilor.

„Activităţile vizează punctele de lucru a două societăţi comerciale care desfăşoară activităţi în domeniul colectării, tratării şi eliminării deşeurilor periculoase şi nepericuloase, precum şi domiciliile unor persoane fizice bănuite de implicare în activităţi infracţionale. (...). Din verificări a rezultat că cele două societăţi comerciale ar fi deversat deşeuri, atât periculoase, cât şi nepericuloase, în perioada octombrie 2025 - prezent, în albia unui râu din municipiul Ploieşti”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova.

O parte dintre verificări are loc inclusiv în zona bazinelor din incinta rafinăriei Vega.

Sursă foto: Unsplash

Surse judiciare indică faptul că două firme colectau deșeuri din mai multe județe — Mureș, Brașov, Sibiu, Ilfov, Brăila, Prahova și Dâmbovița — și le transportau către bazine aflate în incinta rafinăriei Vega.

De acolo, deșeurile ar fi fost direcționate către stația de ape uzate Corlătești și ulterior în pârâul Dâmbu, fără a fi tratate în prealabil. Potrivit acelorași surse, zilnic ar fi fost implicate aproximativ zece transporturi, ceea ce înseamnă că în albia pârâului ajungeau între 150 și 200 de tone de deșeuri netratate.

Anchetatorii arată că firmele implicate ar fi fost remunerate pentru tratarea deșeurilor, însă această operațiune nu ar fi fost realizată în realitate. Conform datelor din anchetă, plata ar fi fost de aproximativ 40 de euro pe tonă pentru procesarea deșeurilor.

La operațiune participă polițiști din mai multe structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, inclusiv Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic, alături de polițiști din teritoriu și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Cercetările se desfășoară într-un dosar penal care vizează fapte de „neluare sau nerespectare a măsurilor obligatorii privind gestionarea deşeurilor periculoase, precum şi de abandonare, aruncare sau ascundere a deşeurilor”, potrivit legislației în vigoare.

În urma activităților desfășurate, șapte persoane urmează să fie duse la sediul IPJ Prahova pentru audieri și pentru stabilirea măsurilor legale, sub coordonarea unității de parchet competente. Operațiunea beneficiază de sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Prahova.

