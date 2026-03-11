Noi obligații pentru aruncarea deșeurilor. Amenzile pot ajunge până la 40.000 de lei

Companiile care gestionează deșeuri trebuie să respecte noi cerințe de raportare, iar neîndeplinirea obligațiilor legale poate aduce sancțiuni importante. Registrul Deșeurilor anunță lansarea unui modul digital dedicat colectorilor de deșeuri, sistem creat pentru a simplifica evidența și transmiterea datelor către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate.

Anunțul vine în contextul apropierii termenului limită pentru raportarea anuală a datelor privind gestionarea deșeurilor. Data de 15 martie este momentul până la care operatorii trebuie să transmită informațiile necesare, iar nerespectarea obligației poate duce la amenzi semnificative.

Registrul Deșeurilor este deja utilizat de peste 1.100 de companii din România pentru monitorizarea gestiunii deșeurilor și raportarea către Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM). Platforma a fost dezvoltată inițial pentru firmele care generează deșeuri.

Aceste companii au obligația legală de a ține evidența modului în care sunt gestionate deșeurile, conform prevederilor HG 856/2002 și OUG 92/2021. Sistemul digital a fost creat tocmai pentru a simplifica acest proces și pentru a ajuta operatorii economici să respecte cerințele stabilite de legislația de mediu.

Extinderea platformei pentru colectorii de deșeuri a apărut ca răspuns la solicitările venite din partea operatorilor din domeniu. Aceștia gestionează volume importante de deșeuri și au nevoie de instrumente digitale care să le permită să organizeze mai eficient evidența și trasabilitatea fluxurilor.

Noul modul oferă colectorilor posibilitatea de a gestiona mai eficient relația cu generatorii de deșeuri și de a păstra o evidență completă a cantităților preluate și procesate. Platforma poate fi utilizată de operatorii care colectează ambalaje, uleiuri uzate, fier vechi, dar și deșeuri industriale sau medicale.

Prin utilizarea sistemului digital, procesul de evidență și raportare poate fi simplificat, iar riscul apariției erorilor în documentația de mediu este redus. Utilizatorii pot înregistra preluările de deșeuri de la generatori, pot crea evidențe și pot genera rapoarte conforme cu cerințele legale.

De asemenea, platforma permite actualizarea stocurilor în timp real și generarea automată a documentelor necesare pentru raportarea către autorități.

Un alt avantaj al sistemului este posibilitatea centralizării informațiilor provenite din mai multe puncte de lucru într-o singură platformă digitală. Astfel, companiile pot urmări mai ușor traseul deșeurilor, de la momentul preluării până la valorificarea sau eliminarea lor.

Valentin Krancevik, cofondator al platformei Registrul Deșeurilor, a explicat că sistemul a fost dezvoltat pentru a reduce timpul și resursele necesare companiilor în procesul de raportare. El a arătat că, după ce platforma a fost utilizată de peste 1.100 de generatori de deșeuri, a devenit clar că și colectorii au nevoie de instrumente similare pentru organizarea evidenței.

Potrivit acestuia, lansarea noului modul are rolul de a face gestionarea trasabilității mai simplă și mai ușor de controlat. Cofondatorul platformei a atras atenția și asupra apropierii termenului limită pentru raportarea anuală a datelor privind gestionarea deșeurilor.

„Am creat Registrul Deșeurilor pentru a ajuta companiile să câștige timp și să simplifice procesul necesar pentru a respecta o obligație legală care, pentru majoritatea, este complicată și consumatoare de resurse. După ce am ajutat peste 1.100 de generatori de deșeuri să își organizeze evidența, am observat că și colectorii au nevoie de aceleași instrumente de claritate și eficiență. Noul modul vine exact în această direcție: să transforme gestionarea trasabilității într-un proces simplu, rapid și controlabil. Iar pentru că 15 martie bate la ușă, termenul limită pentru raportarea anuală, este un moment propice să readucem în atenție existența platformei noastre, pentru a evita amenzi între 20.000 și 40.000 de lei”, a declarat Valentin Krancevik, co-fondator Registrul Deseurilor.