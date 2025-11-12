Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Ar fi vizate persoane de la Direcția Tehnică

Procurorii DNA fac percheziții la sediul Primăriei Cluj-Napoca, potrivit informațiilor publicate de stiridecluj.ro, care citează surse apropiate anchetei. Conform primelor informații, persoanele aflate în vizorul anchetatorilor își desfășoară activitatea la nivelul biroului Direcției Tehnice.

Procurorii DNA Cluj au descins miercuri, 12 noiembrie 2025, la sediul Primăriei Cluj-Napoca. Surse apropiate anchetei, citate de Știri de Cluj, arată că biroul Direcției Tehnice a fost sigilat în jurul orei 4:00 dimineața, iar anchetatorii sunt încă prezenți în clădire.

Sunt vizate, potrivit acelorași surse, persoanele Virgil Poruțiu, directorul Direcției Tehnice, și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, care ar fi fost ridicați de acasă în primele ore ale dimineții.

„Sunt vizați directorul Direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, precum și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, care ar fi fost ridicați la primele ore ale dimineții de acasă”, arată sursa.

Până în prezent, DNA și Primăria Cluj-Napoca nu au oferit confirmări oficiale privind perchezițiile, iar natura acuzațiilor și contextul exact al intervenției nu sunt cunoscute.

În ultimele săptămâni, procurorii DNA au fost cu ochii pe primăriile din orașele mari. Marți, procurorii DNA au desfășurat 12 percheziții în județul Neamț, inclusiv la Primăria comunei Zănești și la școala din localitate, într-un dosar de corupție privind atribuirea unor contracte finanțate din bani publici, potrivit surselor judiciare citate de Agerpres.

Ancheta este legată de primarul comunei Zănești și se concentrează pe modul în care au fost atribuite contractele pentru reabilitarea școlii și a infrastructurii din comună. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Bacău efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către funcționari publici, în perioada 2023 - 2025, a unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție. În cursul zilei de 11 noiembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județului Neamț, dintre care două sunt sedii ale unor instituții publice, iar restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a anunțat DNA