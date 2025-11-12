Justitie Breaking news

Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Ar fi vizate persoane de la Direcția Tehnică

Comentează știrea
Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Ar fi vizate persoane de la Direcția TehnicăPercheziții. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Procurorii DNA fac percheziții la sediul Primăriei Cluj-Napoca, potrivit informațiilor publicate de stiridecluj.ro, care citează surse apropiate anchetei. Conform primelor informații, persoanele aflate în vizorul anchetatorilor își desfășoară activitatea la nivelul biroului Direcției Tehnice.

Percheziții la Primăria Cluj

Procurorii DNA Cluj au descins miercuri, 12 noiembrie 2025, la sediul Primăriei Cluj-Napoca. Surse apropiate anchetei, citate de Știri de Cluj, arată că biroul Direcției Tehnice a fost sigilat în jurul orei 4:00 dimineața, iar anchetatorii sunt încă prezenți în clădire.

Sunt vizate, potrivit acelorași surse, persoanele Virgil Poruțiu, directorul Direcției Tehnice, și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, care ar fi fost ridicați de acasă în primele ore ale dimineții.

„Sunt vizați directorul Direcției Tehnice, Virgil Poruțiu, precum și Lucia Lupea, șefa Serviciului Achiziții, care ar fi fost ridicați la primele ore ale dimineții de acasă”, arată sursa.

Bani blocați pentru Nicușor Dan. AEP nu-i rambursează peste 930.000 de lei
Bani blocați pentru Nicușor Dan. AEP nu-i rambursează peste 930.000 de lei
Operațiunea „Midway Blitz” în Chicago. Trump anunță rezultatele contra infracționalității
Operațiunea „Midway Blitz” în Chicago. Trump anunță rezultatele contra infracționalității
Primaria Cluj

Primaria Cluj. Sursa foto: Facebook

Nu se cunosc acuzațiile

Până în prezent, DNA și Primăria Cluj-Napoca nu au oferit confirmări oficiale privind perchezițiile, iar natura acuzațiilor și contextul exact al intervenției nu sunt cunoscute.

În ultimele săptămâni, procurorii DNA au fost cu ochii pe primăriile din orașele mari. Marți, procurorii DNA au desfășurat 12 percheziții în județul Neamț, inclusiv la Primăria comunei Zănești și la școala din localitate, într-un dosar de corupție privind atribuirea unor contracte finanțate din bani publici, potrivit surselor judiciare citate de Agerpres.

Percheziții la sediile primăriilor din orașele mari

Ancheta este legată de primarul comunei Zănești și se concentrează pe modul în care au fost atribuite contractele pentru reabilitarea școlii și a infrastructurii din comună.  „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Bacău efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către funcționari publici, în perioada 2023 - 2025, a unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție. În cursul zilei de 11 noiembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județului Neamț, dintre care două sunt sedii ale unor instituții publice, iar restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a anunțat DNA

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:01 - Bani blocați pentru Nicușor Dan. AEP nu-i rambursează peste 930.000 de lei
10:51 - Operațiunea „Midway Blitz” în Chicago. Trump anunță rezultatele contra infracționalității
10:39 - Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Ar fi vizate persoane de la Direcția Tehnică
10:32 - Nadia Comăneci împlinește 64 de ani. România va celebra în 2026 50 de ani de la JO Montreal
10:23 - Atac sinucigaș în Islamabad: 12 morți și 27 răniți în fața unui tribunal
10:12 - Bilanț catastrofal la TVR. Mandatul lui Dan Cristian Turturică se încheie într-o găleată de pierderi

HAI România!

Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă

Proiecte speciale