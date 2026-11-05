Pensie mai mare decât permiteau noile reguli. O fostă prim-magistrată-asistentă de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a obținut, printr-o hotărâre definitivă a Curții de Apel București din 22 septembrie 2026, recalcularea pensiei după legislația aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2024. Aneta Ionescu contestase deciziile Casei de Pensii București, care îi stabilise o pensie netă de 22.700 de lei, deși calculul inițial indica 25.600 de lei.

Aneta Ionescu, fost prim-magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, a obținut în instanță o hotărâre care obligă Casa de Pensii București să îi recalculeze pensia potrivit regulilor existente înainte de modificarea legislației privind pensiile de serviciu.

Decizia definitivă a fost pronunțată de Curtea de Apel București pe 22 septembrie 2026, după ce Tribunalul București respinsese inițial solicitările acesteia. Potrivit informațiilor publicate de G4Media, la momentul pensionării, fostei prim-magistrate-asistente i-a fost calculată o pensie brută de 31.000 de lei, corespunzătoare unei sume nete de 25.600 de lei.

Casa de Pensii a aplicat însă prevederile intrate în vigoare la începutul anului 2024, care nu mai permiteau ca pensia netă să depășească ultimul salariu net încasat. În consecință, suma stabilită pentru plată a fost de 22.700 de lei.

Aneta Ionescu a contestat decizia, solicitând aplicarea legislației anterioare, în baza unei cereri de pensionare depuse în decembrie 2023. Magistrații-asistenți nu pronunță hotărâri judecătorești, însă au atribuții în activitatea instanței supreme și beneficiază de un statut profesional apropiat de cel al judecătorilor.

Modificările privind calcularea pensiilor de serviciu au fost adoptate de Parlament în octombrie 2023, după o perioadă în care pensiile unor magistrați puteau depăși veniturile nete încasate înainte de retragerea din activitate.

Situația apăruse în urma transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, în 2018. În cazul pensiilor speciale din magistratură, aplicarea procentului de 80% la baza de calcul majorată conducea la obținerea unor pensii nete mai mari decât ultimul salariu.

Legea nr. 282/2023, publicată în Monitorul Oficial la 20 octombrie 2023, a introdus plafonarea pensiei nete la nivelul ultimului venit salarial net. Prevederile au început să se aplice de la 1 ianuarie 2024. Actul normativ a inclus și dispoziții tranzitorii pentru persoanele care îndeplineau deja condițiile de pensionare înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.

Aneta Ionescu a solicitat pentru prima dată pensionarea pe 22 decembrie 2023, cu câteva zile înainte ca modificările legislative să devină aplicabile.

La acel moment, însă, nu acumulase vechimea necesară pentru pensionare. Potrivit informațiilor prezentate în materialul G4Media, aceasta intrase în magistratură pe 24 septembrie 2004, după ce lucrase anterior cinci ani ca avocat, perioadă luată în calcul la stabilirea vechimii.

Astfel, pragul de 25 de ani urma să fie îndeplinit abia pe 24 septembrie 2024, la aproximativ nouă luni după depunerea primei solicitări.

Casa de Pensii București i-a respins cererea pe 13 iunie 2024, invocând neîndeplinirea condiției de vechime. După atingerea pragului legal, Aneta Ionescu a formulat o nouă solicitare, pe 29 octombrie 2024. Aceasta a fost aprobată pe 11 noiembrie, când a fost emisă decizia de pensionare. Deși calculul indica un venit net de 25.600 de lei, instituția a stabilit pensia la 22.700 de lei, corespunzător ultimului salariu net, conform legislației aplicabile în acel moment.

Fosta prim-magistrată-asistentă a contestat în instanță atât respingerea primei cereri de pensionare, cât și decizia ulterioară privind plafonarea pensiei. În procesul judecat la Tribunalul București, instanța a considerat că legislația aplicabilă trebuie stabilită în funcție de momentul în care persoana îndeplinește efectiv condițiile de pensionare, nu de data depunerii solicitării.

Judecătorii au argumentat că acceptarea unei interpretări diferite ar permite depunerea unor cereri înainte de îndeplinirea condițiilor legale, pentru păstrarea unor drepturi prevăzute de reglementări anterioare.

În motivarea soluției, Tribunalul a arătat că, în caz contrar, ar deveni „inaplicabile noile prevederi legale, întrucât ar însemna că orice magistrat care depune formal o cerere de pensionare îşi prezervă dreptul cu mult timp înainte şi evită astfel aplicarea unor reglementări noi din proprie iniţiativă”.

Aneta Ionescu a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Secția a VII-a civilă a Curții de Apel București. Cauza a fost repartizată unui complet format din judecătorii Monica Popa și Ionuț Voina. Cei doi magistrați nu au ajuns la o soluție comună, motiv pentru care a fost constituit un complet de divergență. Potrivit surselor din Curtea de Apel citate de G4Media, Monica Popa ar fi susținut admiterea apelului, în timp ce Ionuț Voina ar fi fost pentru menținerea hotărârii Tribunalului.

În complet a intrat ulterior judecătoarea Mihaela Bogea, președinta Secției a VII-a civile. În această formulă, instanța a admis apelul și a schimbat soluția pronunțată în primă instanță.

Prin hotărârea definitivă din 22 septembrie 2026, Curtea de Apel București a dispus anularea celor două decizii contestate și recalcularea pensiei Anetei Ionescu.

Conform minutei, recalcularea trebuie realizată în baza legislației aplicabile la data primei cereri, din decembrie 2023, dar drepturile se acordă începând cu momentul în care a fost îndeplinită condiția de vechime, în septembrie 2024. Prin urmare, instanța a stabilit aplicarea regulilor anterioare modificărilor legislative, deși condițiile de pensionare au fost îndeplinite după intrarea în vigoare a noii legi.

Hotărârea permite obținerea unei pensii nete cu aproximativ 2.900 de lei mai mari decât suma stabilită inițial de Casa de Pensii.

La momentul publicării investigației G4Media, motivarea deciziei Curții de Apel București nu fusese publicată, deși trecuseră mai mult de 30 de zile de la pronunțare. Publicația a încercat să obțină un punct de vedere din partea Anetei Ionescu, prin telefon, e-mail și prin biroul de presă al Înaltei Curți de Casație și Justiție, însă aceasta nu a răspuns solicitărilor.