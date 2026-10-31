Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că nu există dovezi că milioane de pensii din România au fost calculate greșit, nici în plus, nici în minus, și anunță că noua conducere a Casei Naționale de Pensii Publice trebuie să prezinte situația reală până la mijlocul săptămânii viitoare. Declarațiile vin după controversele generate de un raport al Curții de Conturi, în care a fost vehiculată o estimare de aproximativ 2,2 milioane de pensii cu posibile erori de calcul.

Subiectul îi privește direct pe pensionarii din România, deoarece eventualele diferențe de calcul pot influența veniturile lunare. Ministrul afirmă că informațiile apărute în spațiul public au fost comunicate în mod eronat și că verificările individuale sunt necesare înainte de a stabili câte dosare prezintă într-adevăr probleme.

Controversa a pornit de la un raport al auditorilor Curții de Conturi, în care au fost identificate probleme în urma analizării unui eșantion de dosare. Ulterior, rezultatele au fost extrapolate statistic pentru a estima amploarea situațiilor semnalate.

Potrivit explicațiilor oferite anterior de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), cifra de aproximativ 2,2 milioane nu reprezintă numărul unor dosare verificate individual și confirmate ca fiind calculate greșit.

Instituția a precizat că o estimare statistică nu înseamnă că toate dosarele incluse în proiecție conțin erori. Existența unei eventuale diferențe și valoarea acesteia pot fi stabilite numai după verificarea fiecărui dosar și a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei.

Această distincție este importantă, deoarece estimarea din raport nu poate fi interpretată automat ca o confirmare a unor plăți incorecte pentru milioane de pensionari.

Ministrul Muncii a explicat că verificarea a pornit de la un eșantion de dosare în care au fost descoperite anumite probleme, iar ulterior rezultatele au fost extinse prin extrapolare.

„Metodologia a fost că s-a evaluat un eșantion și s-au găsit niște probleme, după care s-a făcut o extrapolare”, a declarat Florin Manole la Antena 3.

Ministrul a subliniat că autoritățile trebuie să identifice toate erorile și să le corecteze acolo unde acestea există. În același timp, consideră necesară o comunicare mai clară, astfel încât pensionarii să nu rămână cu impresia că milioane de dosare au fost stabilite greșit.

Manole a calificat situația drept o greșeală majoră de comunicare și a criticat modul în care fostul președinte al Casei de Pensii a prezentat informațiile publicului.

Potrivit ministrului, noua președintă a Casei Naționale de Pensii Publice, numită cu o zi înaintea declarațiilor, trebuie să clarifice public situația până la mijlocul săptămânii viitoare.

Florin Manole a precizat că a discutat deja cu aceasta despre necesitatea unei prezentări detaliate, care să explice natura problemelor identificate și amploarea lor reală.

„Pensionarii sunt alertați și e dreptul lor să se îngrijoreze că e vorba despre veniturile lor”, a afirmat ministrul.

Acesta a adăugat că este convins că există dosare în care s-au produs greșeli, însă amploarea lor trebuie stabilită pe baza verificărilor concrete, nu doar prin estimări statistice.

Casa Națională de Pensii Publice a transmis anterior că va analiza punctual situațiile semnalate și va dispune corecturile necesare acolo unde se confirmă existența unor nereguli.

Prin urmare, cifra de 2,2 milioane nu înseamnă că toți pensionarii vizați trebuie să se aștepte la modificarea pensiei sau că au primit bani în plus ori în minus.

Până la prezentarea concluziilor verificărilor, nu există o cifră confirmată public care să indice numărul exact al dosarelor cu erori și nici valoarea eventualelor diferențe de plată.