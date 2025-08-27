Social Pelerinii evrei vor ajunge la Uman prin Aeroportul Internațional Chișinău







Republica Moldova. Moldova va asigura tranzitul evreilor hasidici la Uman, Ucraina, prin Aeroportul Internațional Chișinău. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Guvernului de peste Prut, după o discuție telefonică între prim-ministrul Dorin Recean și omologul său israelian, Benjamin Netanyahu.

Potrivit Executivului de la Chișinău, cei doi premieri au vorbit despre măsurile de securitate și logistică pentru organizarea pelerinajului. De asemenea, în comunicat se menționează că cheltuielile pentru organizarea acestei deplasări vor fi acoperite de Israel.

Potrivit The Jerusalem Post, cabinetul condus de Netanyahu a aprobat deja un buget de aproximativ 3 milioane de dolari pentru a susține pelerinajul anual al evreilor hasidici. Banii vor fi folosiți pentru asigurarea infrastructurii, transportului și altor aranjamente necesare pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului.

Publicația israeliană precizează că decizia guvernului a fost intens criticată de mai mulți deputați din opoziției. Aceștia au catalogat măsura drept o utilizare nejustificată a fondurilor publice, într-un moment în care statul se află în plin conflict regional. În opinia criticilor, astfel de cheltuieli ar trebui redirecționate către sectoare interne prioritare, în special în condiții de război.

Pentru a gestiona eficient această operațiune, autoritățile israeliene au format o echipă de experți, care urmează să colaboreze cu partea moldovenească. Scopul este stabilirea detaliilor logistice privind cazarea, transportul și alte servicii necesare, având în vedere numărul ridicat de pelerini așteptați.

În 2023, peste 35.000 de evrei au participat la pelerinajul de la Uman. Iar aproximativ 30.000 dintre ei au tranzitat teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, anul trecut, autoritățile de la Chișinău nu au permis folosirea Aeroportului Internațional Chișinău ca punct de tranzit către Uman, Ucraina. Printre motivele invocate atunci se numără: capacitatea redusă a infrastructurii, probleme legate de securitate și nerespectarea angajamentelor din partea organizatorilor. Potrivit TVR Moldova, responsabilii au reușit să achite costurile pentru pelerinajul din 2023 abia după un an.