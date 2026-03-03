Patru ani de la semnarea cererii de aderare. UE reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova

Trei luni mai târziu, la 17 iunie 2022, Comisia Europeană a emis avizul privind cererea de aderare a Republicii Moldova. Pe baza recomandărilor Comisiei, la 23 iunie 2022, Consiliul European a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și i-a acordat statutul de țară candidată la Uniunea Europeană.

Aceste decizii au marcat un moment istoric pentru țară și au deschis un nou capitol în relația cu Uniunea Europeană.

Procesul de integrare a continuat într-un ritm accelerat. La 8 noiembrie 2023, în cadrul Pachetului de Extindere, Comisia Europeană a publicat raportul său privind Republica Moldova, recomandând deschiderea negocierilor de aderare.

Ulterior, la Summitul Consiliului European din 14–15 decembrie 2023, liderii Uniunii Europene au aprobat oficial începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Decizia a confirmat sprijinul politic al statelor membre pentru parcursul european al țării.

Cu ocazia împlinirii a patru ani de la depunerea cererii de aderare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a transmis un mesaj public.

„Astăzi se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Iar în iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată, consolidând sprijinul UE prin finanțare, asistență pentru reforme și o integrare mai solidă în piața unică europeană. Această colaborare ajută Moldova să modernizeze instituțiile, să se apropie de nivelul european și să meargă înainte pe drumul aderării. Uniunea Europeană stă ferm alături de Republica Moldova”, se arată în mesajul transmis pe Facebook de Delegația UE la Chișinău.

Un alt moment-cheie a avut loc la 25 iunie 2024, când Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat prima Conferință interguvernamentală de aderare. Evenimentul a marcat începutul oficial al negocierilor propriu-zise privind aderarea.

Această etapă presupune analiza detaliată a legislației naționale și alinierea acesteia la acquis-ul comunitar – ansamblul de reguli și norme ale Uniunii Europene.

Raportul de Extindere al Comisiei Europene din noiembrie 2025 confirmă progrese semnificative pentru Republica Moldova, situând-o printre liderii procesului de aderare la UE, alături de Muntenegru și Ucraina.

Potrivit raportului, Republica Moldova a avansat rapid prin alinierea legislativă, a încheiat verificările oficiale (screening-ul) și a actualizat Programul Național de Aderare pentru perioada 2025–2029.

În acest context, vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a afirmat că în acest an Republica Moldova urmează să înceapă negocierile tehnice pe ultimele trei grupuri de capitole ale acquis-ului Uniunii Europene.

La patru ani de la depunerea cererii de aderare, Republica Moldova a trecut de la statutul de stat aspirant la cel de țară candidată și a deschis oficial negocierile de aderare. Sprijinul politic și financiar al Uniunii Europene, alături de ritmul reformelor interne, au contribuit la plasarea țării printre cele mai avansate state din actualul val de extindere.

Autoritățile de la Chișinău susțin că obiectivul rămâne clar: continuarea reformelor, accelerarea alinierii legislative și avansarea negocierilor, astfel încât integrarea europeană să devină un proces ireversibil.