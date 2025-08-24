Social Ghid practic pentru protejarea bateriei telefonului. Unele obiceiuri zilnice îi pot reduce durata de viață







Durata de viață a bateriei unui telefon depinde nu doar de calitatea acumulatorului, ci și de obiceiurile zilnice ale utilizatorului. Modul în care folosești aplicațiile, frecvența încărcărilor sau temperaturile la care expui dispozitivul pot influența semnificativ sănătatea bateriei. Producători de renume, precum Apple, Samsung sau Huawei, recomandă menținerea nivelului bateriei între 30% și 70% pentru a evita uzura prematură.

În cazul Phone-urilor, Apple a introdus funcția Optimized Battery Charging, care limitează încărcarea automată la 80% și finalizează procesul doar înainte de ora la care te trezești.

Aceasta protejează bateria și reduce riscul de degradare rapidă. Setările funcției pot fi găsite în Settings > Battery > Battery Health > Optimized Battery Charging, iar utilizatorii pot decide să o dezactiveze temporar.

Specialiștii spun că e important să nu lași bateria telefonului să se descarce complet. Cel mai bine este să-l pui la încărcat atunci când nivelul bateriei ajunge la 15%. Totodată, evită să-l încarci mereu până la 100%, pentru că bateria funcționează cel mai bine între 20% și 80%.

Căldura excesivă este un alt factor care afectează bateria. Expunerea telefonului la temperaturi ridicate, cum ar fi sub pernă sau pe bordul mașinii în timpul verii, poate reduce semnificativ durata de viață a acumulatorului. De asemenea, gestionarea aplicațiilor care consumă energie este esențială. Aplicațiile ce rulează în fundal, Wi-Fi-ul, GPS-ul sau NFC-ul pot goli rapid bateria. Este recomandat să închizi funcțiile neutilizate și să oprești aplicațiile care nu mai sunt necesare.

Folosește încărcătoare originale sau certificate, evitând variantele ieftine, care pot afecta performanța bateriei. Nu folosi telefonul intens în timp ce se încarcă, deoarece acest lucru generează căldură suplimentară. Dacă nu vei folosi telefonul o perioadă mai lungă, păstrează bateria la aproximativ 50% și evită descărcarea completă.

În plus, activarea modului de economisire a bateriei poate fi utilă în momentele în care energia trebuie conservată. Actualizările de software sunt, de asemenea, importante, deoarece producătorii optimizează constant modul în care bateria este utilizată.