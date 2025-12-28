Părul cărunt, apărare contra cancerului

Părul cărunt ar fi putut evolua ca o protecție împotriva cancerului, sugerează un studiu citat de livescience.com.

Îmbătrânirea vine la pachet cu părul încărunțit, ceea ce ar putea fi un semn că organismul își reduce riscul de cancer, sugerează un studiu. Un nou studiu sugerează că părul încărunțit ar putea fi un semn că organismul se protejează eficient de cancer.

Factorii declanșatori ai cancerului, cum ar fi lumina ultravioletă (UV) sau anumite substanțe chimice, activează o cale naturală defensivă care duce la încărunțirea prematură a firelor de păr, dar reduce și incidența cancerului, a constatat studiul.

Cercetătorii din spatele studiului au urmărit soarta celulelor stem responsabile de producerea pigmentului care dă culoarea părului. În experimente pe șoareci, au descoperit că aceste celule au răspuns la deteriorarea ADN-ului fie prin încetarea creșterii și diviziunii - ducând la apariția părului gri - fie prin replicarea necontrolată pentru a forma în cele din urmă o tumoră.

Constatările, publicate în octombrie în revista Nature Cell Biology, subliniază importanța acestor tipuri de mecanisme de protecție care apar odată cu vârsta ca apărare împotriva deteriorării ADN-ului și a bolilor, spun autorii studiului.

„Este un fel de epuizare numită senescență celulară”, a explicat Bennett. „Este o limită a numărului total de diviziuni prin care poate trece o celulă și pare a fi un mecanism anticancerigen pentru a preveni propagarea necontrolată a erorilor genetice aleatorii dobândite în timp.”

Când celulele stem melanocitare ating acest „punct de control al performanței celulelor stem”, acestea încetează să se dividă, ceea ce înseamnă că foliculul nu mai are o sursă de pigment pentru a colora părul. În mod obișnuit, acest lucru se întâmplă odată cu înaintarea în vârstă, deoarece celulele stem ating în mod natural această limită.

Cu toate acestea, Emi Nishimura, profesor de medicină asociată cu vârsta celulelor stem, și colegii săi de la Universitatea din Tokyo au fost interesați de modul în care funcționează același mecanism ca răspuns la deteriorarea ADN-ului - un factor cheie declanșator al dezvoltării cancerului.

În studiile pe șoareci, echipa a folosit o combinație de tehnici pentru a urmări progresul celulelor stem melanocitare individuale prin ciclul părului, după expunerea lor la diferite condiții de mediu dăunătoare, inclusiv radiații ionizante și compuși cancerigeni. În mod interesant, au descoperit că tipul de deteriorare a influențat modul în care celula a reacționat.

Creșterea sănătoasă a părului depinde de o populație de celule stem care se reînnoiește constant în interiorul foliculului de păr. Un mic buzunar din interiorul foliculului conține rezerve de celule stem melanocitare - precursori ai celulelor care produc pigmentul de melanină ce conferă părului culoarea.

„În fiecare ciclu de păr, aceste celule stem melanocitare se vor divide și vor produce câteva celule mature, diferențiate”, a spus Dot Bennett, biolog celular la City St George's, Universitatea din Londra, care nu a fost implicat în studiu. „Acestea migrează în partea de jos a foliculului de păr și încep să producă pigment pentru a hrăni părul.”

Încărunțirea apare atunci când aceste celule nu mai pot produce suficient pigment pentru a colora complet fiecare fir de păr.

Radiațiile ionizante au determinat diferențierea și maturarea celulelor stem și, în cele din urmă, au activat calea biochimică responsabilă de senescența celulară. Drept urmare, rezervele de celule stem melanocitare s-au epuizat rapid pe parcursul ciclului părului, oprind astfel producția de noi celule pigmentare mature și ducând la apariția părului cărunt.

Între timp, prin oprirea practică a diviziunii celulare, această cale de senescență a împiedicat ADN-ul mutat să treacă într-o nouă generație de celule, reducând astfel probabilitatea ca aceste celule să formeze tumori canceroase.

Expunerea la substanțe chimice cancerigene - cum ar fi 7,12-dimetilbenz[a]antracenul (DMBA), un inițiator tumoral utilizat pe scară largă în cercetarea cancerului - pare să ocolească acest mecanism de protecție. În loc să activeze senescența, aceasta a activat o cale celulară concurentă.

Această secvență chimică alternativă a blocat senescența celulară în studiile echipei pe șoareci, permițând foliculilor de păr să își păstreze rezervele de celule stem și capacitatea de a produce pigment, chiar și după deteriorarea ADN-ului. Aceasta a însemnat că părul și-a păstrat culoarea, dar pe termen lung, replicarea necontrolată a ADN-ului deteriorat a dus la formarea de tumori și cancer, a declarat echipa într-un comunicat.

Aceste descoperiri dezvăluie că aceeași populație de celule stem poate avea soarte opuse, în funcție de tipul de stres la care este expusă, a declarat autorul principal al studiului, Nishimura, în comunicat. „Reinterpretează încărunțirea părului și melanomul [cancerul de piele] nu ca evenimente fără legătură, ci ca rezultate divergente ale răspunsurilor la stres ale celulelor stem”, a adăugat Nishimura.

Următorul pas va fi traducerea acestei înțelegeri în foliculii de păr umani, pentru a vedea dacă aceste observații la șoareci se transferă și la oameni, a spus Bennett.