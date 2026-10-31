Cele două partide au fost vizate de dosare privind presupuse încălcări ale legislației electorale și finanțarea ilegală. În cazul Partidului „Moldova Mare”, Ministerul Justiției a invocat informații despre finanțări din Rusia, prin intermediul unei bănci asociate grupării lui Ilan Șor. Ambele formațiuni au fost excluse de Comisia Electorală Centrală din alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Deciziile CSJ au fost pronunțate pe 30 octombrie și sunt irevocabile.

Curtea Supremă de Justiție a admis recursurile depuse de Partidul Republican „Inima Moldovei” și de Ministerul Justiției. Judecătorii au modificat parțial hotărârea Curții de Apel Centru din 4 august 2026.

Instanța de apel dispusese limitarea activității formațiunii pentru 12 luni. CSJ a redus această perioadă la trei luni și 20 de zile. Termenul se calculează începând cu 4 august 2026.

Judecătorii au menținut constatările referitoare la presupusele încălcări comise de partid. Acestea vizează finanțarea ilegală a campaniei electorale, utilizarea unor fonduri nedeclarate și mituirea alegătorilor.

Potrivit constatărilor instanței, ar fi fost organizate acțiuni de distribuire a banilor și de coordonare a activiștilor și susținătorilor formațiunii.

CSJ a respins criticile partidului referitoare la probele administrate. Instanța a explicat că încetarea ulterioară a unor procese penale în privința anumitor persoane nu anulează automat constatările din dosarul care vizează activitatea partidului. Cele două proceduri au obiecte și regimuri juridice diferite.

La stabilirea perioadei finale, judecătorii au luat în calcul și restricțiile aplicate anterior printr-o măsură provizorie. Acestea au fost în vigoare din 25 septembrie 2025 până la 4 august 2026, adică timp de 10 luni și 10 zile.

O decizie similară a fost pronunțată și în cazul Partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună.

CSJ a admis recursul formațiunii și a modificat hotărârea Curții de Apel Centru din 22 iulie 2026. În loc de 12 luni, activitatea partidului va fi limitată timp de patru luni. Perioada se calculează începând cu 22 iulie 2026.

Și în acest caz, instanța a ținut cont de restricțiile aplicate anterior, printr-o măsură provizorie. Partidul s-a aflat sub aceste restricții din 2 octombrie 2025, timp de nouă luni și 20 de zile.

Măsurile au vizat participarea la alegeri și referendumuri, organizarea întrunirilor publice, desfășurarea publicității politice și alte activități publice.

Judecătorii au considerat că perioada în care formațiunea a fost deja supusă restricțiilor trebuie luată în calcul. În caz contrar, limitarea activității ar putea deveni disproporționată și ar afecta dreptul la libertatea de asociere.

În solicitarea depusă la Curtea de Apel Centru, Ministerul Justiției a invocat informații ale organelor de drept potrivit cărora partidul ar fi beneficiat de finanțare externă din Rusia. Banii ar fi fost transferați prin intermediul Promsvyazbank, instituție financiară aflată sub sancțiuni internaționale și asociată grupării lui Ilan Șor.

Ministerul a susținut că finanțarea directă sau indirectă din străinătate a campaniilor electorale este interzisă de lege și că asemenea practici pot reprezenta o amenințare la adresa securității statului. Partidul a contestat acțiunile autorităților.

Partidul Republican „Inima Moldovei” și Partidul „Moldova Mare” au fost excluse din alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Deciziile Comisiei Electorale Centrale au fost luate pe 26 septembrie, cu două zile înainte de scrutin, în contextul suspiciunilor privind finanțarea ilegală a campaniilor electorale.

În cazul formațiunii conduse de Irina Vlah, Ministerul Justiției a depus o solicitare la 19 septembrie 2025, după ce a primit o sesizare din partea Comisiei Electorale Centrale. Demersul viza suspiciunile privind finanțarea partidului.

Curtea de Apel Centru a dispus atunci aplicarea unei măsuri provizorii de limitare a activității formațiunii. În urma acestei decizii, Comisia Electorală Centrală a exclus candidații partidului din cursa electorală.

„Inima Moldovei” făcea parte din Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Reprezentanții formațiunii au calificat măsura drept un abuz politic și au acuzat autoritățile că încearcă să o elimine din competiția electorală.

În cazul Partidului „Moldova Mare”, Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea formațiunii și a candidaților săi tot pe 26 septembrie 2025. La 30 septembrie, Ministerul Justiției a cerut Curții de Apel Centru limitarea activității partidului pentru 12 luni și aplicarea unei măsuri provizorii.