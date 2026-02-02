Parlamentul de la Chișinău deschide sesiunea de primăvară 2026. Vizite externe, reforme și agenda europeană, în prim-plan

Republica Moldova. Legislativul Republicii Moldova dă start sesiunii parlamentare de primăvară 2026, o perioadă care se anunță intensă, cu ședințe plenare, reuniuni ale comisiilor permanente, dar și vizite oficiale la nivel înalt. În centrul agendei se vor afla reformele legislative, parcursul european al țării și consolidarea cooperării internaționale.

Sesiunea parlamentară este inaugurată prin vizita oficială la Chișinău a președinților parlamentelor din Statele Baltice. Programul începe cu întrevederea acestora cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, urmată de o conferință de presă comună.

Momentul central al vizitei este programat pentru marți, 3 februarie, când va avea loc ședința solemnă de deschidere a sesiunii de primăvară. La eveniment vor participa președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Oficialii baltici vor susține discursuri în plenul Parlamentului, în contextul consolidării cooperării regionale și al sprijinirii parcursului european al Republicii Moldova.

În perioada 4–5 februarie, Parlamentul va găzdui vizita raportorilor Comisiei de la Veneția. Experții europeni urmează să se documenteze cu privire la Legea nr. 100/2025, care vizează modificarea unor acte normative pentru combaterea eficientă a corupției electorale.

Vizita are drept scop evaluarea cadrului legislativ și oferirea unor recomandări pentru ajustarea mecanismelor de prevenire și sancționare a fraudelor electorale, în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de reformare a justiției și consolidare a democrației.

Agenda legislativă a săptămânii include și o reuniune a Comisiei pentru integrare europeană, programată pentru miercuri, 4 februarie. În cadrul ședinței vor fi prezentate progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum și pașii următori necesari pentru alinierea legislației naționale la standardele comunitare.

Discuțiile vor viza atât implementarea reformelor asumate în cadrul negocierilor de aderare, cât și consolidarea cooperării cu instituțiile europene.

Joi, 5 februarie, deputații se vor reuni în ședință plenară pentru examinarea mai multor inițiative legislative. Proiectele supuse dezbaterilor vizează domenii prioritare pentru dezvoltarea instituțională și economică a Republicii Moldova.

Tot în această perioadă, pe platforma parlamentară sunt planificate discuții preliminare cu reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare privind reforma administrației publice locale, considerată una dintre transformările structurale importante pentru modernizarea sistemului administrativ al țării.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, sesiunea de primăvară începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iulie. În această perioadă, Legislativul urmează să examineze proiecte de lege esențiale pentru implementarea reformelor asumate de autorități, consolidarea statului de drept și avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.