Chișinăul, sub măsuri speciale de securitate. Acces restricționat în centrul capitalei în contextul vizitei istorice a șefilor de parlamente din Țările Baltice

Republica Moldova. Accesul în anumite zone din centrul capitalei va fi limitat temporar, iar mai multe activități publice vor fi interzise, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania. Măsurile speciale vor fi aplicate timp de trei zile și vor viza inclusiv arterele principale care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău.

Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 2–4 februarie 2026, zilnic între orele 08:00 și 16:00, va fi restricționat temporar accesul persoanelor în anumite locații din centrul orașului, precum счита și pe traseele utilizate pentru deplasarea delegațiilor oficiale. Decizia vine în contextul măsurilor sporite de securitate necesare desfășurării vizitei la nivel înalt.

În perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială nu va fi permisă desfășurarea întrunirilor, protestelor sau altor manifestări în masă. Totodată, autoritățile municipale anunță suspendarea temporară a lucrărilor de reparație a drumurilor, a intervențiilor la rețelele electrice și termice, la sistemele de apeduct și canalizare, precum și stoparea lucrărilor de curățare sau tăiere a arborilor în zonele vizate de restricții.

Excepție de la aceste măsuri vor face doar manifestările social-culturale care au fost incluse în declarațiile prealabile depuse la Primărie pentru perioada respectivă.

Inspectoratul General al Poliției, împreună cu Direcția de poliție a municipiului Chișinău, vor asigura menținerea ordinii publice și implementarea măsurilor de securitate pe durata vizitei oficiale. Reprezentanții instituțiilor de drept vor informa persoanele fizice și juridice care desfășoară sau au anunțat acțiuni publice în intervalul 2–4 februarie 2026 despre prevederile dispoziției emise de autoritățile locale.

Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să evite abaterile de la Regulamentul circulației rutiere pe durata aplicării restricțiilor, pentru a preveni blocajele și incidentele rutiere.

Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania efectuează, în perioada 2–4 februarie, o vizită oficială în Republica Moldova, considerată un semnal puternic de susținere pentru integrarea europeană a țării. Agenda vizitei include întrevederi la nivel înalt, participarea la o ședință solemnă a Parlamentului și deplasări în teritoriu.

Luni, 2 februarie, cei trei oficiali sunt întâmpinați la Parlament de președintele legislativului, Igor Grosu. După întrevedere, este programată o conferință de presă comună susținută de președinții legislativelor din Republica Moldova, Estonia, Letonia și Lituania. Declarațiile oficiale sunt planificate pentru ora 17:15.

Marți, 3 februarie, începând cu ora 10:30, președinții parlamentelor baltice vor susține discursuri în cadrul unei ședințe solemne a Parlamentului Republicii Moldova, care marchează inaugurarea sesiunii de primăvară a legislativului. Programul mai include întrevederi cu președinții fracțiunilor parlamentare, fiind vizată consolidarea dialogului interparlamentar și schimbul de experiență în domeniul reformelor europene.

Agenda oficialilor baltici mai cuprinde întâlniri cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Prim-ministrul Alexandru Munteanu, Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, precum și cu Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.

Programul vizitei include și o deplasare la Călărași, unde președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, alături de președintele Parlamentului Republicii Moldova, vor avea întrevederi cu reprezentanți ai autorităților publice locale, ai mediului de afaceri și cu cetățeni.

Oficialii vor vizita și Incubatorul de Afaceri din Călărași, proiect susținut de Uniunea Europeană, considerat un exemplu de dezvoltare regională și sprijin pentru antreprenoriat.