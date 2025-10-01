Parlamentarii, obligați să declare cu cine se întâlnesc înainte de a cere modificarea sau completarea unei legi

Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a votat marți un proiect de lege care modifică Statutul deputaților și senatorilor, introducând obligația ca parlamentarii să declare în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), accesibil publicului, toate întâlnirile avute cu terți în legătură cu modificarea sau completarea unor inițiative legislative. „Măsurile adoptate astăzi nu sunt despre dictatură”, a spus Violeta Alexandru, senator USR, potrivit unui comunicat emis de partid.

USR a transmis într-un comunicat că proiectul votat de Parlament a fost elaborat de Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), condusă de senatoarea Violeta Alexandru.

„Măsurile adoptate astăzi nu sunt despre dictatură, aşa cum au ţipat în plen reprezentanţii AUR. Sunt despre transparenţă. La fel cum se întâmplă în Parlamentul European este normal ca oamenii să cunoască ce companie, ce sindicat, patronat sau ONG are acces la parlamentari, ce întrevederi au avut senatorii şi deputaţii şi pe marginea cărui act normativ”, a spus Violeta Alexandru.

RUTI a fost înființat în 2016, la inițiativa Violetei Alexandru, pe atunci ministru pentru consultare publică și dialog social, cu scopul de a crește transparența privind întâlnirile dintre Guvern — prim-ministru, miniștri și secretari de stat — și grupuri specializate din societatea civilă și mediul de afaceri.

USR a transmis că prevederile se aplică acum și parlamentarilor, în condițiile în care OCDE a recomandat statelor care doresc să adere, prin documentul „Recomandările privind Transparența și Integritate în influențarea deciziilor publice”, un set de principii pentru transparentizarea interacțiunilor dintre decidenți și terțe persoane.

Prin modificările adoptate la Statutul deputaților și senatorilor (Legea 96/2006), parlamentarii vor fi obligați să publice în RUTI întâlnirile cu persoane terțe fie cu cel puțin 48 de ore înainte, dacă sunt programate, fie în maximum 48 de ore după, dacă au avut loc fără planificare. Informațiile care trebuie înscrise includ numele participanților, instituțiile sau organizațiile reprezentate, data și locul întâlnirii, precum și scopul acesteia.

Parlamentarii care nu respectă aceste obligații pot primi un avertisment scris, conform procedurilor prevăzute în regulamentele Camerei Deputaților și Senatului.

Și persoanele terțe vor fi obligate să se înregistreze în RUTI, dacă au un interes legat de o inițiativă legislativă aflată în procedură parlamentară. Este vorba despre reprezentanți ai companiilor, firmelor de advocacy și public affairs, asociațiilor, fundațiilor, federațiilor, organizațiilor sindicale sau patronale și camerelor de comerț.