Parlamentarii își fac cărți de vizită cu foiță de aur

Deputatul USR Radu Mihaiu a stârnit joi discuții aprinse după ce a dezvăluit, pe pagina sa de Facebook, cât costă un set de 100 de cărți de vizită comandate prin Parlamentul României.

Parlamentarul spune că a primit o ofertă oficială de 310 lei pentru 100 de bucăți, un preț de câteva ori mai mare decât cel din piață. Explicația? Cărțile de vizită destinate parlamentarilor ar fi realizate cu foiță de aur.

Declarațiile lui Mihaiu ridică întrebări legate de modul în care sunt utilizate fondurile publice în instituțiile statului, dar și despre utilitatea unor astfel de cheltuieli în 2025, într-o perioadă în care digitalizarea este tot mai prezentă.

Deputatul USR, care conduce Comisia pentru tehnologia informației, a explicat că a simțit nevoia să comande un set de cărți de vizită, având în vedere numeroasele întâlniri oficiale pe care le are.

„Azi am fost un pic șocat. Având destul de multe întâlniri în calitate de președinte al comisiei de tehnologia informației cu diverși actori din industrie, am primit o grămadă de cărți de vizită. Eu nu am de obicei cărți de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon și totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile și cărți de vizită care sfârșesc printr-un sertar.

Cu toate astea, văzând că inclusiv actorii mari din industria IT au cărți de vizită fizice mi-am spus: «hai să-mi fac și eu un set, să fie, în caz de nevoie». Și am cerut de la comisie o ofertă pentru un set de 100 de cărți de vizită. Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei. Am verificat rapid pe piața liberă, prețurile sunt între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate”, a scris Mihaiu pe Facebook.

Deputatul a recunoscut că, inițial, a crezut că este o glumă. Totuși, explicațiile primite de la Parlament i-au confirmat contrariul.

Parlamentarul susține că a aflat de la personalul instituției că motivul costului ridicat este legat de materialele utilizate: foiță de aur aplicată pe cărțile de vizită.

„Evident, în cabinetul parlamentar au început glumele: «cu foiță de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie». Am întrebat la Parlament de ce costă așa de mult, iar răspunsul a fost absolut șocant: cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiță de aur. Câteodată, realitatea bate gluma. Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a precizat deputatul USR.

Afirmațiile sale pun în lumină o practică veche din Parlament: decontarea cheltuielilor considerate de protocol, care sunt acoperite din bugetul instituției.

Potrivit comparației făcute de Mihaiu, în mediul privat un set de 100 de cărți de vizită standard costă între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate și finisaje. Diferența dintre oferta Parlamentului și prețul din piață este de cel puțin trei ori mai mare.

Situația ridică întrebări legate de modul în care se realizează achizițiile publice și de ce instituțiile aleg furnizori sau materiale de lux în condițiile în care alternativele obișnuite ar fi mult mai ieftine.

Dezvăluirea deputatului vine într-o perioadă în care autoritățile promovează digitalizarea și reducerea consumului de hârtie. În mediul privat, mulți profesioniști folosesc deja aplicații mobile, coduri QR sau carduri electronice pentru a-și transmite datele de contact.

Radu Mihaiu a subliniat că preferă varianta digitală și că, în ciuda ofertei primite, nu va comanda setul de cărți de vizită.

„Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a conchis acesta.