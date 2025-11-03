Politica

Parlament mai mic, dar cu vot uninominal. Condițiile PSD, anunțate de Sorin Grindeanu

Parlament mai mic, dar cu vot uninominal. Condițiile PSD, anunțate de Sorin GrindeanuSorin Grindeanu. Sursă foto: Captură video
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că formațiunea pe care o conduce sprijină reducerea numărului de parlamentari la 300, însă dorește ca această măsură să fie însoțită de revenirea la votul uninominal.

Întrebat de jurnaliști, la Palatul Parlamentului, dacă PSD va susține proiectul de lege privind reducerea numărului de parlamentari, care a trecut luni de Senat prin aprobare tacită, Grindeanu a răspuns: „Am spus că noi susținem asta, dar vrem și mai mult decât atât, noi ne-am dori să fie vot uninominal”.

Lipsă de consens în coaliția de guvernare

Liderul PSD a adăugat că tema a fost discutată recent în coaliția de guvernare, fără a se ajunge încă la o concluzie:

„Proiectul acela e un proiect care n-a fost scris corect, așa cum bine știți, în specificul USR. Scriau că din 300 de parlamentari, 200 trebuie să fie senatori, 100 deputați. Nu vă supărați pe mine, să mai învețe să scrie proiecte de lege. Dar, ca idee, avem un referendum în România ținut în urmă cu 15 ani, dacă nu mă înșel, care așteaptă să fie pus în practică. Da, PSD susține 300 de parlamentari”, a afirmat Grindeanu.

Reducerea numărului de parlamentari, votat de români prin referendum

Subiectul reducerii numărului de parlamentari, votat de români la referendumul din 2009, inițiat de fostul președinte Traian Băsescu, a revenit în atenția publică după depunerea unui proiect de lege al USR, care prevede aplicarea măsurii din 2028.

Referendumul organizat în 2009, la inițiativa fostului președinte Traian Băsescu, a cuprins două întrebări: una privind reducerea numărului de parlamentari și alta referitoare la trecerea la un Parlament unicameral.

Aproape 80% dintre alegătorii prezenți la vot s-au declarat în favoarea ambelor propuneri. Deși Curtea Constituțională a validat rezultatul, referendumul nu a fost niciodată pus în aplicare, chiar dacă legea electorală a suferit ulterior mai multe modificări.

Parlamentul României

Parlamentul României. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin

Câți politicieni ar mai rămâne în Parlament

În prezent, Parlamentul României are 465 de parlamentari aleși – 331 de deputați și 134 de senatori – iar o reducere la 300 de membri ar însemna diminuarea componenței forului legislativ cu aproape o treime.

Într-un asemenea scenariu, toate partidele ar pierde mandate, proporțional: PSD ar rămâne cu aproximativ 80 de parlamentari, PNL cu 46, USR cu 38, UDMR cu 21, AUR cu 57, iar S.O.S. România și POT cu mai puțin de 30 fiecare.

Deși premierul Ilie Bolojan a declarat recent că reducerea numărului de parlamentari ar reprezenta „o formă de respect pentru români”, PNL și-a nuanțat ulterior poziția. În schimb, liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a opus ferm proiectului, afirmând că este „o temă populistă” și reamintind că trecerea la un Parlament unicameral ar necesita o modificare a Constituției, pentru care coaliția actuală nu dispune de voturile necesare.

Proiecte speciale