Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă interdicție de a părăsi țara și arest de până la 15 zile

Republica Moldova. Părinții care nu își îndeplinesc obligația de a plăti pensia alimentară ar putea fi sancționați mai sever. O inițiativă legislativă depusă de deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) propune introducerea unor măsuri mai stricte pentru cei care acumulează datorii, inclusiv interdicția de a părăsi țara, aplicarea arestului contravențional de până la 15 zile sau obligarea la muncă neremunerată în folosul comunității.

Proiectul a fost prezentat în ședința plenară a Parlamentului din 5 martie de vicepreședinta legislativului, deputata PAS Doina Gherman. Anunțul a fost făcut în prezența unui grup de mame solitare care au venit la Parlament pentru a susține necesitatea unor măsuri mai ferme în protejarea drepturilor copiilor.

Parlamentara a subliniat că fenomenul neplății pensiei alimentare este larg răspândit și afectează direct bunăstarea copiilor.

„Există în Republica Moldova, și nu doar, astfel de personaje: tați răi de plată, care nu achită și se eschivează ani de zile de la pensia pentru întreținerea propriilor copii. Respectiv, fiecare al zecelea copil din Republica Moldova primește cu întârziere sau nu primește deloc pensia alimentară care îi aparține de drept”, a remarcat parlamentara.

Potrivit inițiativei legislative, Codul contravențional ar urma să fie completat cu prevederi care să permită sancționarea părinților restanțieri. Astfel, persoanele care nu achită pensia alimentară ar putea fi sancționate cu arest contravențional de până la 15 zile sau cu până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Autorii proiectului consideră că măsurile actuale nu sunt suficiente pentru a descuraja eschivarea de la plata obligațiilor față de copii.

De asemenea, documentul prevede introducerea unor restricții la trecerea frontierei pentru persoanele care au acumulat datorii la pensia alimentară.

„Iar cei care vor încerca să traverseze frontiera vor primi imediat și efectiv interdicția de a părăsi țara”, a adăugat Doina Gherman.

Vicepreședinta Parlamentului a explicat că una dintre modificările importante ale proiectului vizează clarificarea statutului juridic al copiilor în aceste situații. Astfel, copiii ar urma să fie considerați beneficiari direcți și creditori ai sumelor stabilite drept pensie alimentară.

Potrivit deputatei, această modificare ar elimina interpretările potrivit cărora banii nu ajung întotdeauna la copilul care are dreptul la ei.

Totodată, proiectul de lege propune schimbări și în ceea ce privește modul de stabilire a programului de întrevederi dintre copil și părintele separat.

„Am fost sesizați în multe rânduri că există foarte multe probleme de procedură care complică viața părinților și copiilor. Respectiv, modificarea propune ca acest grafic să fie stabilit direct de instanța de judecată, așa cum este în întreaga lume. Este un pachet mult mai larg și mult mai complex de modificări, care vine să ajusteze Codul familiei, Codul contravențional și Codul de executare”, a mai spus Doina Gherman.

Inițiativa legislativă face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări care vizează legislația privind protecția copilului și executarea obligațiilor familiale.

Potrivit anunțului făcut în Parlament, primele audieri publice asupra proiectului de lege sunt programate pentru data de 20 martie, când documentul va fi analizat în cadrul comisiilor parlamentare de profil.