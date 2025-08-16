International Parcursul european al Ucrainei nu poate fi blocat de Rusia, afirmă Consiliul European







Consiliul European transmite un mesaj puternic după discuția dintre Vladimir Putin și Donald Trump referitoare la pacea din Ucraina. Forul european subliniază că Rusia nu poate stabili viitorul Ucrainei sau modul în care aceasta se raportează la Uniunea Europeană.

Consiliul European a emis sâmbătă o declarație comună semnată de liderii celor mai importante state europene și de președintele Comisiei Europene,În declarație, liderii europeni au salutat eforturile președintelui Trump de a opri conflicttele din Ucraina și de a promova o pace justă și durabilă.

Potrivit comunicatului, „Ucraina trebuie să aibă garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”. Se subliniază că Rusia nu poate impune restricții asupra forțelor armate ucrainene și nu are drept de veto asupra parcursului european al Ucrainei. Aceasta va decide singură cu privire la integritatea teritorială și alianțele sale, inclusiv cu UE și NATO.

Declarația precizează că SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate, iar coaliția internațională „a celor dispuși” este gata să joace un rol activ. Documentul reafirmă sprijinul continuu pentru Ucraina și subliniază că presiunea asupra Rusiei va fi menținută atâta timp cât conflictul continuă.

Sancțiunile economice și alte măsuri împotriva Rusiei vor fi consolidate pentru a limita capacitatea acesteia de a finanța războiul. Liderii europeni subliniază importanța respectării granițelor internaționale și a dreptului Ucrainei de a colabora cu parteneri externi, potrivit știripesurse.ro.

Președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, au încheiat întâlnirea din Alaska fără a ajunge la un acord pentru oprirea conflictului din Ucraina. După aproape trei ore de discuții, cei doi lideri au susținut o declarație comună în fața presei, evitând însă să răspundă întrebărilor.

Trump a recunoscut implicit că nu s-a obținut un rezultat concret, declarând că „nu există acord până când nu există un acord”. Deși a subliniat că au fost realizate „progrese semnificative”, detaliile acestora au rămas neclare.