Pakistanul se oferă să găzduiască negocieri între SUA și Iran

Premierul din Pakistan, Shehbaz Sharif, a anunțat că țara sa este pregătită să găzduiască eventuale negocieri între Statele Unite și Iran, în încercarea de a contribui la detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Pakistan Today.

Declarația vine într-un moment în care tensiunile regionale au escaladat, iar eforturile diplomatice internaționale încearcă să prevină extinderea confruntărilor.

Potrivit declarațiilor oficiale, Islamabadul s-a arătat dispus să faciliteze discuții între Washington și Teheran, cu condiția ca ambele părți să fie de acord. Premierul a transmis public că „Pakistanul salută și sprijină pe deplin eforturile în curs pentru a promova dialogul, în vederea încheierii războiului din Orientul Mijlociu, în interesul păcii și stabilității în regiune și dincolo de aceasta”.

În același mesaj, liderul pakistanez a precizat: „Sub rezerva acordului Statelor Unite și Iranului, Pakistanul este pregătit și onorat să fie gazda unor discuții semnificative și concludente pentru o soluționare cuprinzătoare a conflictului în curs”.

Ulterior, declarația a fost redistribuită de fostul președinte american Donald Trump pe platforma sa de socializare, semnalând interesul Washingtonului pentru inițiativele diplomatice.

Conform unor relatări publicate de Financial Times, Pakistanul a devenit un actor important în eforturile de mediere a conflictului. Publicația notează că Islamabadul „a apărut ca un jucător diplomatic cheie” în încercarea de a facilita un armistițiu și de a preveni destabilizarea suplimentară a regiunii.

Mai multe surse internaționale, inclusiv Reuters și Axios, au indicat că Pakistanul ar putea găzdui în perioada următoare discuții directe sau indirecte între reprezentanții celor două state.

În paralel, diplomați din Pakistan, Turcia și Egipt au participat la un efort coordonat de comunicare indirectă între părți. Aceste contacte au vizat reducerea tensiunilor, redeschiderea traficului prin Strâmtoarea Hormuz și stabilirea unui cadru pentru o eventuală soluționare extinsă a conflictului.

Conflictul, aflat în a patra săptămână, a fost declanșat de atacuri americane și israeliene asupra Iranului, la finalul lunii februarie. În acest context, autoritățile americane au anunțat o pauză temporară de cinci zile în atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene.

Donald Trump a declarat că această decizie a fost luată în urma unor „conversații foarte bune și productive” cu partea iraniană, care ar putea deschide calea către „o rezolvare completă și totală” a ostilităților.

Cu toate acestea, armistițiul este limitat și condiționat, iar confruntările continuă în alte zone.

De partea cealaltă, autoritățile iraniene au confirmat existența unor mesaje transmise prin intermediul unor „țări prietene”, dar au respins ideea unor negocieri directe sau indirecte cu administrația americană.

Reprezentanții Teheranului au subliniat că orice eventual acord trebuie să includă garanții împotriva unor viitoare atacuri, compensații și un cadru regional mai amplu.

În același timp, oficialii americani susțin că aceste contacte indirecte au contribuit la crearea condițiilor necesare pentru pauza temporară a ostilităților.

Ministerul de Externe pakistanez a cerut presei și opiniei publice să evite speculațiile și să aștepte anunțuri oficiale privind posibilele negocieri. Purtătorul de cuvânt Tahir Andrabi a declarat: „Pakistanul, în conformitate cu politica sa de lungă durată, rămâne angajat în soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu prin mijloace diplomatice și dialog. Diplomația și negocierile necesită adesea discreție”.

Implicarea Pakistanului este influențată și de poziția sa geostrategică. Țara are o frontieră de aproximativ 1.000 de kilometri cu Iranul și este expusă riscurilor generate de extinderea conflictului, inclusiv posibile perturbări energetice și fluxuri de refugiați.

În acest context, autoritățile de la Islamabad încearcă să promoveze soluții diplomatice care să reducă tensiunile și să prevină efecte negative asupra securității interne și regionale.

Premierul Shehbaz Sharif a discutat recent și cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, exprimând îngrijorare față de „ostilitățile periculoase în curs” și subliniind „necesitatea urgentă a unor eforturi colective pentru detensionare” și revenirea la dialog