Pagubă de 30.000 de euro într-o galerie din Italia. Un copil a distrus o sculptură din aur

Pagubă de 30.000 de euro într-o galerie din Italia. Un copil a distrus o sculptură din aurGaleria Orler. Sursă foto: Facebook
O fetiță de cinci ani a distrus accidental „Atena Dorata”, o sculptură realizată de Carlo Pecorelli în formă de păianjen din aur de 24 de carate, evaluată la 30.000 de euro și expusă la galeria Orler din Jesolo, lângă Veneția. „Trebuie refăcută, sudată, lustruită şi reîmprospătată cu aurul de 24 de carate. Sunt operaţiuni pe care nu le pot efectua eu, ci trebuie încredinţate unei firme specializate”, a explicat artistul pentru Corriere della Sera.

Pagubă de 30.000 de euro într-o galerie din Italia. Cum s-a produs incidentul

Fetița, aflată în vizită împreună cu mama sa, a fost atrasă de o pânză albă semnată Enrico Castellani, estimată la circa 200.000 de euro. În încercarea de a desena pe tablou, copilul s-a urcat pe sculptura de aur, rupând unul dintre picioarele păianjenului.

Personalul galeriei a intervenit imediat și a reușit să prevină daune mai mari, însă incidentul a lăsat urme: opera inspirată de statuia din piațeta Casabianca a fost înlocuită rapid cu una similară, iar artistul o va trimite la restaurare.

„Din păcate, oricâtă atenție s-ar acorda, asemenea episoade se mai întâmplă. Sunt rare, dar se întâmplă – a comentat Pecorelli. La orice expoziție, mică sau mare, indiferent de valoarea lucrării, este nevoie de vigilență și de sisteme adecvate de protecție, precum vitrinele sau senzorii.”

Galeria dispunea de astfel de măsuri împotriva hoților, însă nimeni nu putea anticipa gestul inocent al copilului. Valoarea sculpturii este estimată la 30.000 de euro, iar costurile de restaurare vor fi acoperite de asigurare:

„Trebuie refăcută, sudată, lustruită și readusă la stadiul de aurire în 24 de carate – a explicat Pecorelli – operațiuni pe care doar o firmă specializată le poate face”.

Sculptura de aur

Sculptura de aur. Sursă foto: Captură video Youtube

Riscuri și valori în pericol

Artistul a subliniat că pagubele puteau fi mult mai mari. „În fond, situaţia ar fi putut fi şi mai gravă, deoarece lângă opera lui Castellani se află o altă operă a lui Alighiero Boetti, a cărei valoare totală se ridică la jumătate de milion de euro”, a spus Pecorelli.

Galeria din Italia implementează noi măsuri

Reprezentanții galeriei au promis că vor intensifica pe viitor supravegherea publicului și au ajuns la un acord de despăgubire cu familia fetiței, suma nefiind făcută publică. „Lucrarea «Atena Dorata» – a încheiat artistul – reprezintă un păianjen, animal interpretat diferit în funcție de cultură: din perspectivă psihanalitică, mistică sau religioasă. Pentru mine, simbolizează forța creatoare, Mama dătătoare de viață care stabilește destinul prin ceea ce ia naștere din ea.”

