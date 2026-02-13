Otopeni: Spectacolul „gratuităților” de fațadă și nota de plată ascunsă

În orașul Otopeni, una dintre cele mai bogate localități din România, realitatea pare să fie duplicitară. Pe ecranele telefoanelor, cetățenii îl văd pe primarul Silviu Gheorghe în clipuri atent regizate, vorbind cu mândrie despre o administrație „generoasă” unde totul este gratuit de zeci de ani. În sălile reci ale Tribunalului București însă, discursul despre gratuitate se lovește de realitatea unui dosar de corupție care descrie un mecanism sistematic de devalizare a bugetului local.

Vineri, 6 februarie 2026, cortina a căzut peste tacticile de tergiversare care au măcinat acest dosar în ultimii ani. Completul Specializat Corupție 43 a decis să pună capăt invocării „lipsei de apărare” și a altor excepții procedurale, dispunând trecerea la administrarea probelor. Această etapă este inima procesului: este momentul în care martorii vor vorbi sub jurământ, documentele financiare vor fi disecate, iar interceptările DNA vor deveni argumente juridice.

Este un moment critic pentru Silviu Gheorghe, acuzat de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Alături de el, pe banca acuzaților stau nume cu greutate, precum omul de afaceri Nelu Iordache, într-un caz pe care procurorii îl descriu ca fiind unul de o corupție „primitivă”, dar devastatoare prin amploare.

În campania sa recentă de imagine, primarul folosește baze sportive moderne și săli de sport drept dovezi ale performanței sale. Mesajul este simplu: „nu plătiți niciun leu”. Totuși, ceea ce edilul omite să specifice este că această „gratuitate” este plătită integral din taxele și impozitele locuitorilor, iar sumele care ar fi trebuit să asigure infrastructura vitală a orașului au luat drumuri mult mai obscure.

Conform rechizitoriului DNA, perioada de „zeci de ani” de prosperitate invocată de primar se suprapune cu intervalul 2011-2017, definit de anchetatori drept „perioadă infracțională”. În acest timp, aproximativ 35 de milioane de lei (7 milioane de euro) s-au scurs din bugetul public pentru lucrări fictive în cartierul Ferme. S-au plătit stații de epurare și rețele de canalizare care, în realitate, nu au funcționat niciodată la parametrii contractați sau au rămas simple desene pe hârtie.

Consecințele acestor deturnări de fonduri au ieșit demult la suprafață, la propriu. În timp ce primarul se filmează în săli de sport sclipitoare, Râul Pasărea a devenit victima directă a infrastructurii lipsă. Fără stația de epurare plătită din banii publici, apele uzate ale orașului sunt deversate direct în râu, transformându-l într-un focar de infecție și degajator al unor mirosuri de hazna care poluează pânza freatică din nordul Capitalei. Este un preț pe care natura și generațiile viitoare îl plătesc pentru a acoperi „economiile” făcute prin corupție.

În ciuda presiunii din sala de judecată, Silviu Gheorghe continuă să afișeze optimismul unei administrații în plină expansiune, lansând recent un amplu proiect de modernizare a evacuării apelor uzate pentru cartierul Odăi.

Edilul promite o soluție tehnică complexă, ce presupune transformarea actualelor stații de epurare de pe străzile Marin Preda și Matei Basarab în stații de pompare moderne, care să direcționeze întregul debit de ape uzate către „marea stație” de pe strada Transilvaniei prin conducte de refulare întinse pe kilometri întregi.

Deși primarul oferă detalii tehnice precise — diametre de 280 mm, bazine de omogenizare și termene de finalizare pentru sfârșitul anului 2026 — acest nou elan investițional, realizat în parteneriat cu Veolia, este privit cu scepticism prin prisma dosarului DNA.

Ironia face ca, în timp ce edilul garantează protecția mediului prin aceste noi conducte, acuzațiile de corupție care îi vizează trecutul administrativ se referă tocmai la devalizarea fondurilor destinate unei infrastructuri similare în cartierul Ferme, unde stația de epurare plătită cu milioane de euro a rămas doar o promisiune nerealizată, transformând râul local într-un canal de deversare.

Poate cel mai bizar aspect al acestui proces este calitatea părților implicate. Primăria Orașului Otopeni s-a constituit parte civilă pentru a recupera prejudiciul de 7 milioane de euro. Însă, într-o anomalie administrativă specific românească, juriștii care ar trebui să lupte pentru recuperarea banilor sunt subordonați direct inculpatului de la care trebuie să îi ia: Silviu Gheorghe. Această structură explică, în bună măsură, ritmul lent în care s-au formulat pretențiile și reacția anemică a instituției pe parcursul anilor, informează Buletin de București.

Deși instanța a menținut sechestrul pe averile inculpaților, „marele inamic” al dreptății rămâne timpul. Faptele sunt vechi, iar spectrul prescripției planează asupra întregului proces. Decizia judecătorilor de a accelera administrarea probelor începând cu termenul din 6 martie 2026 pare a fi ultima barieră în fața riscului ca răspunderea penală să se evapore, lăsând în urmă doar clipurile de campanie și un râu poluat.