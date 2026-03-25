OSCE nu a fost pregătită pentru război. Evacuarea din Ucraina, criticată într-un raport intern

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa nu a fost pregătită corespunzător pentru evacuarea de urgență a personalului său din Ucraina, după invazia rusă din februarie 2022, potrivit unui raport intern clasificat. Documentul citat de France 24 apare în spațiul public într-un moment în care organizația ia în calcul reluarea unei misiuni, în eventualitatea unui armistițiu între părți.

Raportul, datat 28 septembrie 2022 și marcat „strict confidențial”, arată că pregătirile pentru evacuare au fost deficitare, iar comunicarea cu personalul nu a fost realizată corespunzător. Planurile au fost descrise ca fiind „în mare parte ineficiente” şi „nu au fost comunicate în mod adecvat şi la timp” persoanelor vizate, ceea ce a afectat modul în care s-a desfășurat retragerea din teren.

Documentul indică și probleme în implementarea măsurilor de monitorizare, întârzieri în luarea unor decizii și deplasări dezorganizate ale personalului în timpul evacuării. În plus, unele documente sensibile nu au fost retrase din zonele de risc.

Situația a fost complicată și de lipsa unui consens între statele membre înainte de declanșarea războiului. Potrivit anexelor raportului, încă din toamna anului 2021 existau presiuni din partea unor țări pentru pregătirea unei retrageri. În același timp, alte state, împreună cu conducerea organizației, insistau pentru menținerea și chiar consolidarea misiunii în Ucraina. Această lipsă de unitate a dus la decizii contradictorii.

La finalul lunii ianuarie 2022, a fost luată chiar decizia de a opri pregătirile pentru evacuare, pentru a evita „crearea panicii” în țara gazdă. Ulterior, la jumătatea lunii februarie, mai multe state, printre care Statele Unite, Regatul Unit, Canada și Danemarca, au decis retragerea propriilor contingente. Alte țări, precum Țările de Jos și Suedia, au urmat parțial acest exemplu. Aceste decizii nu au fost coordonate cu conducerea misiunii și au pus structura existentă într-o situație dificilă într-un moment extrem de sensibil.

Pe 24 februarie 2022, când Rusia a lansat invazia la scară largă, misiunea OSCE era încă prezentă în Ucraina. În acel moment, a început evacuarea a sute de membri internaționali și relocarea personalului național, atât în interiorul țării, cât și în afara acesteia.

În timpul acestor evenimente, au existat și victime. Marina Fenina a fost ucisă într-un bombardament la Harkov în luna martie, iar alți membri ai misiunii — Maksim Petrov, Vadim Golda și Dmitri Şabanov — au fost arestați în aprilie și ulterior condamnați pentru spionaj. Aceștia se află și în prezent în detenție în Rusia. Problemele din timpul evacuării au determinat organizația să inițieze, în mai 2022, un proces intern de analiză a situației, cunoscut ca „lecţii învăţate”, menit să identifice erorile și să îmbunătățească reacțiile viitoare.

OSCE a fost înființată în 1975, în perioada Războiului Rece, cu scopul de a facilita dialogul între Est și Vest, iar în prezent reunește 57 de state din Europa, Asia Centrală și America de Nord. În Ucraina, organizația a avut un rol important încă din 2014, când a fost desfășurată o misiune de monitorizare a încetării focului în estul țării. Activitatea acesteia nu a fost lipsită de riscuri, în 2017 un observator american fiind ucis, iar alți doi membri ai misiunii fiind răniți.

După declanșarea războiului la scară largă, organizația a devenit însă paralizată, în condițiile în care statele membre nu au mai reușit să ajungă la consens pentru adoptarea unor decizii.

Ulterior evacuării, organizația a transmis că a încercat să își îmbunătățească mecanismele de reacție în situații de criză. „După această evacuare”, organizaţia a „consolidat” „cadrul său de răspuns la crize”, a desfăşurat un „exerciţiu exhaustiv” de „analiză a experienţei” care a „servit drept bază pentru o serie de îmbunătăţiri ale capacităţii de reacţie”. De asemenea, planurile interne au fost actualizate constant, inclusiv cele privind relocarea și evacuarea, iar din 2023 au fost introduse exerciții periodice de simulare pentru gestionarea crizelor în toate operațiunile din teren.

În același timp, secretarul general al OSCE a menționat recent existența unor progrese în negocierile pentru eliberarea celor trei angajați ucraineni aflați în detenție în Rusia, în urma evenimentelor din 2022.