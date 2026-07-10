Originea „dreptacilor”. O creatură preistorică de acum 550 de milioane de ani explică asimetria comportamentală umană

Ești dreptaci? Dacă folosești preponderent mâna dreaptă, originile acestei trăsături biologice ar putea veni de la un animal străvechi, asemănător unui vierme, care a trăit acum aproximativ 550 de milioane de ani și avea o tendință naturală de a se curba spre dreapta.

Un studiu revoluționar publicat în revista Scientific Reports oferă o nouă perspectivă asupra evoluției organismelor, demonstrând „asimetria comportamentală”. Adică preferința pentru o anumită parte a corpului, care a apărut odată cu primele forme de viață animală de pe Pământ.

Spriggina a început să populeze oceanele planetare în timpul perioadei Ediacarului, acum 635–542 de milioane de ani, în zorii apariției vieții complexe. Cunoscută exclusiv prin intermediul fosilelor descoperite în sudul Australiei, această creatură mică avea un corp plat, segmentat, de formă ovală, lung de doar câțiva centimetri. În medie între 2 și 3 cm.

De la descoperirea primelor specimene în 1958, comunitatea științifică a dezbătut intens dacă acest organism era capabil de mișcare autonomă sau dacă era o formă de viață fixă. Pentru a tranșa această dilemă, o echipă de paleontologi a analizat peste 100 de fosile în cadrul celui mai amplu studiu dedicat acestei specii.

Cercetătorii au descoperit că fosilele, care reprezintă amprente în oglindă ale corpului moale al animalului, erau în marea lor majoritate îndoite spre stânga în rocă. Acest lucru înseamnă că, în timpul vieții, corpul lor se curba spre dreapta.

„Lucrul cu adevărat surprinzător a fost că am identificat această preferință direcțională. Numărul specimenelor îndoite spre stânga era de două ori mai mare decât al celor îndoite spre dreapta”, explică Scott Evans, autorul principal al studiului, asistent curator la Muzeul American de Istorie Naturală din New York.

Căutând analogii în fauna contemporană, Evans a descoperit că exact același raport de 2:1 în favoarea orientării spre dreapta se regăsește și la animalele de astăzi care prezintă asimetrie comportamentală. Sau comportamentul de tip „dreptaci”.

Acest detaliu sugerează că Spriggina poseda deja un sistem nervos conectat la mușchi, care îi dicta o direcție preferențială de mișcare.

Deoarece Spriggina nu a lăsat urme fosilizate de deplasare pe fundul oceanic, urme de târâre, paleontologii au trebuit să demonstreze că poziția curbată nu a fost provocată de curenții marini sau de furtuni.

Specimenele fosilizate în același strat de piatră erau orientate în direcții complet diferite. Dacă un curent puternic le-ar fi ucis și îndoit, toate ar fi fost aliniate în același sens.

Unele fosile prezentau curburi ușoare, în timp ce altele erau îndoite strâns, în formă de „U”, indicând flexibilitatea unui organism viu în diferite stadii ale mișcării.

Anumite specimene au fost conservate cu sedimente prinse între corpul lor și fundul mării, o dovadă clară că se aflau în mișcare liberă deasupra substratului în momentul extincției.

Diego García-Bellido, cercetător principal la Muzeul Australiei de Sud, care nu a fost implicat în studiu, consideră concluziile solide: „Autorii au analizat și au demontat toate ipotezele alternative. Este o dovadă convingătoare că aceste organisme nu erau fixate pe fundul mării, ci se puteau mișca autonom.”

Deși în prezent nu mai există niciun animal asemănător cu Spriggina, această creatură primitivă a pus bazele genetice și evolutive ale asimetriei direcționale.

Această trăsătură nu este specifică doar speciei umane. Ea este împărtășită de majoritatea primatelor, de șoareci, de broaște și chiar de insecte.

Studiul demonstrează că abilitățile fundamentale pe care le asociem astăzi cu regnul animal, cum ar fi capul distinct, locomoția și preferința pentru o anumită parte a corpului, erau deja funcționale în primele comunități de pe Terra.

Studiul complet, citat de CNN, coordonat de Scott Evans, a fost publicat în ediția recentă a revistei științifice Scientific Reports și reprezintă un reper esențial în înțelegerea modului în care s-a dezvoltat sistemul nervos al animalelor.