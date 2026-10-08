O călătorie cu Venice Simplon-Orient-Express pe ruta Paris-Monte Carlo-Veneția va costa de la 4.870 de euro de persoană, începând din 2027. Trenul de lux operat de Belmond va include Monaco în programul său anual, începând de la jumătatea anului viitor.

Tariful este calculat pentru două persoane care împart o cabină istorică și include serviciu de majordom disponibil non-stop, mesele principale servite în tren, vinuri selectate de somelier, băuturi răcoritoare nelimitate și transferurile necesare.

Noua experiență începe la Paris și continuă spre sudul Franței, de unde trenul va urma linia de coastă către principatul Monaco.

Pe parcursul călătoriei, pasagerii vor putea vedea masivul Estérel, cunoscut pentru stâncile sale roșii, precum și localitățile Saint-Raphaël, Cannes și Nisa.

Sosirea la Monte Carlo va avea loc prin gara subterană, după ce linia ferată traversează zona stâncoasă a coastei.

De acolo, trenul își va continua călătoria către Veneția.

Noua destinație nu va fi o apariție temporară. Ruta va deveni parte permanentă dincalendarul anual al Venice Simplon-Orient-Express. Pascal Deyrolle, director regional pentru trenurile continentale din cadrul Belmond, a explicat că Monaco are o legătură veche cu turismul de lux european și că principatul se potrivește cu imaginea construită în jurul Orient Express.

Monte Carlo este cunoscut la nivel internațional pentru cazinourile sale istorice, dar și pentru Marele Premiu de Formula 1.

Experiența este construită în jurul atmosferei Art Deco și a decorului inspirat din perioada interbelică. Componența trenului include cabine istorice, suite și „L'Observatoire”, un spațiu de lux conceput de artistul francez JR.

„L'Observatoire” are un dormitor de dimensiuni generoase, baie privată cu o cadă independentă, o zonă de zi, bibliotecă și o ceainărie secretă.

Mesele sunt servite în cele două vagoane-restaurant ale trenului, „Étoile du Nord” și „L'Oriental”. Meniurile sunt pregătite de bucătari de top și sunt însoțite de vinuri alese de somelier.

Seara, pasagerii se pot retrage în vagonul-bar „3674”, unde cocktailurile sunt servite în timp ce muzica live de pian completează atmosfera.

Dimineața, micul dejun este adus direct în spațiul privat al pasagerilor. Produsele de patiserie proaspete și sucurile naturale sunt servite în timp ce trenul parcurge ultima parte a traseului de pe Coasta de Azur.

Noua rută Paris-Monte Carlo-Veneția va putea fi rezervată începând cu jumătatea anului 2027.