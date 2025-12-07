OrheiLand se închide pentru vizitatori după stoparea finanțării de către fugarul Ilan Șor

Republica Moldova. Parcul de distracții OrheiLand, unul dintre cele mai vizibile proiecte lansate în perioada mandatului lui Ilan Șor la Primăria Orhei, urmează să își înceteze activitatea. Decizia vine după ce politicianul fugar a anunțat stoparea finanțării pentru toate proiectele sociale din republica Moldova.

Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a confirmat închiderea parcului și, la scurt timp, și-a anunțat demisia, invocând presiuni politice și administrative.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Tatiana Cociu a transmis că proiectele lansate de Șor nu mai pot fi menținute din cauza presiunilor și șantajului din partea administrației centrale. Printre acestea se numără și OrheiLand, parcul de distracții inaugurat în 2018 și prezentat în ultimii ani drept unul dintre principalele simboluri ale administrației Șor de la Orhei.

„Cu mare regret, este vorba și despre încetarea finanțării iubitului nostru parc național OrheiLand”, a scris Cociu, susținând că situația ar putea fi „revizuită” doar dacă structurile politice actuale vor fi înlocuite.

Ea a afirmat că „sponsorii” proiectului ar fi pregătiți să revină cu finanțarea „imediat ce situația politică din țară se va schimba”.

Publicația „Fără Filtre”, care s-a deplasat la OrheiLand la începutul săptămânii, a constatat că accesul în parc era blocat cu un lacăt. Anastasia Țurcanu, primarița interimară a municipiului Orhei, a explicat că parcul este, de fapt, închis temporar, întrucât funcționează doar în sezoanele de vară și iarnă, iar pregătirile pentru sezonul rece nu ar fi fost încă planificate.

Ea a subliniat că OrheiLand este construit pe un teren public și se află în gestiunea Primăriei Orhei, fiind susținut financiar de mai mulți donatori. Potrivit ei, niciunul dintre aceștia nu ar fi anunțat rezilierea contractelor.

OrheiLand a fost inaugurat în 2018, pe vremea când Ilan Șor era primar al municipiului. Odată cu condamnarea sa definitivă la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, Șor a continuat să comunice public din afara țării.

Pe 1 decembrie, acesta a anunțat că își oprește toate „proiectele sociale” din Republica Moldova, acuzând guvernarea că ar fi blocat orice posibilitate de finanțare. Anunțul a fost urmat de demisia Tatianei Cociu și de noi tensiuni politice în administrațiile locale apropiate de gruparea Șor.

La o zi după plecarea Tatianei Cociu, primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat la rândul său demisia. Acesta a invocat „presiuni din partea actualei guvernări” și a susținut că partidul de la putere ar încerca să „distrugă blocul «Victorie»” și să intimideze aleșii locali afiliați formațiunii.