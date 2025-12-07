Politica

OrheiLand se închide pentru vizitatori după stoparea finanțării de către fugarul Ilan Șor

Comentează știrea
OrheiLand se închide pentru vizitatori după stoparea finanțării de către fugarul Ilan ȘorSursa foto: Consiliul raional orhei
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Parcul de distracții OrheiLand, unul dintre cele mai vizibile proiecte lansate în perioada mandatului lui Ilan Șor la Primăria Orhei, urmează să își înceteze activitatea. Decizia vine după ce politicianul fugar a anunțat stoparea finanțării pentru toate proiectele sociale din republica Moldova.

Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a confirmat închiderea parcului și, la scurt timp, și-a anunțat demisia, invocând presiuni politice și administrative.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Tatiana Cociu a transmis că proiectele lansate de Șor nu mai pot fi menținute din cauza presiunilor și șantajului din partea administrației centrale. Printre acestea se numără și OrheiLand, parcul de distracții inaugurat în 2018 și prezentat în ultimii ani drept unul dintre principalele simboluri ale administrației Șor de la Orhei.

Sursa foto: orheiland.md

„Cu mare regret, este vorba și despre încetarea finanțării iubitului nostru parc național OrheiLand”, a scris Cociu, susținând că situația ar putea fi „revizuită” doar dacă structurile politice actuale vor fi înlocuite.

Mirela Oprișor, în doliu. Tatăl actriței a murit: Am fost „fata lui tata”!
Mirela Oprișor, în doliu. Tatăl actriței a murit: Am fost „fata lui tata”!
Atacurile asupra Ucrainei zguduie sistemul energetic al Republicii Moldova. România intervine cu export masiv de energie
Atacurile asupra Ucrainei zguduie sistemul energetic al Republicii Moldova. România intervine cu export masiv de energie

Ea a afirmat că „sponsorii” proiectului ar fi pregătiți să revină cu finanțarea „imediat ce situația politică din țară se va schimba”.

Autoritățile locale susțin că parcul e închis sezonier

Publicația „Fără Filtre”, care s-a deplasat la OrheiLand la începutul săptămânii, a constatat că accesul în parc era blocat cu un lacăt. Anastasia Țurcanu, primarița interimară a municipiului Orhei, a explicat că parcul este, de fapt, închis temporar, întrucât funcționează doar în sezoanele de vară și iarnă, iar pregătirile pentru sezonul rece nu ar fi fost încă planificate.

Ea a subliniat că OrheiLand este construit pe un teren public și se află în gestiunea Primăriei Orhei, fiind susținut financiar de mai mulți donatori. Potrivit ei, niciunul dintre aceștia nu ar fi anunțat rezilierea contractelor.

Sursa foto: orheiland.md

Ilan Șor „închide proiectele sociale” după condamnarea definitivă

OrheiLand a fost inaugurat în 2018, pe vremea când Ilan Șor era primar al municipiului. Odată cu condamnarea sa definitivă la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, Șor a continuat să comunice public din afara țării.

Pe 1 decembrie, acesta a anunțat că își oprește toate „proiectele sociale” din Republica Moldova, acuzând guvernarea că ar fi blocat orice posibilitate de finanțare. Anunțul a fost urmat de demisia Tatianei Cociu și de noi tensiuni politice în administrațiile locale apropiate de gruparea Șor.

La o zi după plecarea Tatianei Cociu, primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat la rândul său demisia. Acesta a invocat „presiuni din partea actualei guvernări” și a susținut că partidul de la putere ar încerca să „distrugă blocul «Victorie»” și să intimideze aleșii locali afiliați formațiunii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:13 - Marcel Ciolacu a votat pentru CJ Buzău: Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă
11:05 - OrheiLand se închide pentru vizitatori după stoparea finanțării de către fugarul Ilan Șor
10:56 - Traian Băsescu: Am venit la vot îngrijorat
10:44 - Mirela Oprișor, în doliu. Tatăl actriței a murit: Am fost „fata lui tata”!
10:34 - Atacurile asupra Ucrainei zguduie sistemul energetic al Republicii Moldova. România intervine cu export masiv de energie
10:26 - Singura femeie care l-a pus la punct pe Picasso. Faima lui n-a impresionat-o

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale