Ordinul de protecție, eliminat de divorțul la notar. Precedent periculos

Divorțul la notar al unui cuplu a făcut magistrații să respingă eliberarea unui ordin de protecție cerut de soția în cauză. Și asta pentru că aceasta a acceptat să se despartă amiabil.

Magistrații de la Judecătoria Sector 6 au decis să îi respingă solicitarea unei femei de a se emite un ordin de protecție. Judecătorii au luat această decizie din pricina divorțului care s-a finalizat la notar. Mai exact, instanța a constatat că petenta a cerut emiterea unui ordin de protecție.

Între timp, de la această cerere până la judecarea ei, aceasta a acceptat să divorțeze la notar. Fostul soț ar fi făcut tot felul de acțiuni împotriva ei. Mai exact, acesta ar fi căutat-o la locul de muncă. De asemenea ar fi avut un schimb de replici cu actualul iubit al reclamantei, despre care spune că i-ar fi fost amant.

A folosit un limbaj denigrator și jignitor în spațiul public la adresa acesteia. Mai exact ar fi scrie pe paginile de socializare tot felul de acuze la adresa ei. Și nu în ultimul rând a dat-o afară din casă. Cu toate acestea, magistrații au considerat că toate aceste aspecte nu ar duce la concluzia că reclamanta s-ar afla în pericol.

Nu de alta, dar instanța a constatat că aceasta a acceptat divorțul și s-a dus la notar pentru încheierea acestuia. De asemenea cei doi vorbesc în continuare, iar pârâtul regretă acțiunile sale. Drept urmare și instanța a stabilit în consecință că ordinul de protecție nu își are sensul.

Reclamanta are posibilitatea să facă apel la această decizie. Asta doar dacă este nemulțumită de ea. Deși este dată de prima instanță, anume o judecătorie, această decizie poate influența practica judiciară. Mai ales în măsura în care și alți magistrați se confruntă cu astfel de spețe. Drept urmare în cazul în care doriți emiterea unui ordin de protecție, ideal ar fi să nu divorțați la notar, între timp.