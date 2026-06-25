Ora de vară, abandonată. După ani de nemulțumiri, au luat decizia

Guvernul marocan a anunțat revenirea la ora standard începând cu 20 septembrie, după ce decizia din 2018 de a menține permanent ora de vară a generat tot mai multe nemulțumiri în rândul cetățenilor, legate de sănătate și economisirea energiei.

Marocul introdusese ora de vară în 2008 pentru perioada aprilie-septembrie, cu scopul de a reduce consumul de energie și de a diminua decalajul orar față de țările europene, principalii săi parteneri economici. În 2018, guvernul a mers mai departe și a adoptat un decret prin care ora GMT+1 a fost extinsă pe tot parcursul anului, cu o singură excepție: luna Ramadanului, perioada sacră a postului musulman. Astfel, trecerea la ora de iarnă a fost eliminată, pentru a evita schimbările repetate de orar și efectele lor la mai multe niveluri, potrivit AFP.

De-a lungul anilor, decizia din 2018 a generat o opoziție tot mai mare în rândul populației marocane. Principalele critici au vizat eficacitatea reală a măsurii în privința economisirii energiei, dar și efectele asupra sănătății, în special în cazul copiilor. Joi, prim-ministrul Aziz Akhannouch a anunțat revenirea la ora GMT pe toată durata anului, ca răspuns la așteptările cetățenilor și pentru a remedia, în cuvintele sale, „dificultățile pe care ora suplimentară le-a cauzat".

Măsura va intra în vigoare duminică, 20 septembrie, începând cu ora 02.00. Prin această decizie, decretul din 2018 este anulat de facto.

Anunțul vine la mai puțin de trei luni până la alegerile legislative din Maroc, programate pe 23 septembrie. Fostul prim-ministru Abdelilah Benkirane, liderul Partidului Justiției și Dezvoltării, formațiune islamistă conservatoare moderată, promisese recent eliminarea orei de vară în cazul în care partidul său va reveni la guvernare.

În 2026, România a trecut la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie La nivelul UE, directiva privind ora de vară a intrat în vigoare în 2001. Toate statele membre trebuie să treacă la ora de vară în ultima duminică din martie și să revină la ora standard în ultima duminică din octombrie.

În 2018, un proiect de lege propunea ca statele membre și țările afiliate să nu mai aplice schimbarea sezonieră a orei. La 26 martie 2019, Parlamentul European a votat în sprijinul unei directive care să oprească schimbarea orei, însă decizia finală a fost amânată din cauza pandemiei și crizei energetice, potrivit timeanddate.com.

Pe 20 octombrie 2025, premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat că Spania va propune UE eliminarea schimbării orei, argumentând că economiile de energie sunt în scădere și evidențiind impactul asupra sănătății și bunăstării populației.

Un studiu din 2019, publicat în Journal of Biological Rhythms și coordonat de Till Roenneberg, profesor de cronobiologie la Universitatea din Munchen, arată că trecerea la ora de vară poate perturba ritmul circadian, provocând oboseală, somnolență, scăderea atenției și creșterea ușoară a riscului de accidente, probleme cardiace și atacuri cerebrale, mai ales în prima săptămână.