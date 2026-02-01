Opt persoane au murit într-un accident rutier produs în sudul Turciei. Autobuzul ar fi circulat cu viteză

Un grav accident rutier a avut loc duminică în provincia Antalya, din sudul Turciei. Un autobuz a derapat de pe o rampă a autostrăzii, iar opt persoane au murit, potrivit Associated Press.

Imaginile difuzate de postul public de televiziune TRT au arătat autobuzul răsturnat la marginea drumului, pe o rampă de acces la autostradă din Dosemealti, la nord-vest de centrul orașului Antalya. Echipele de salvare, pompierii și personalul medical au intervenit imediat la locul accidentului.

Guvernatorul provinciei Antalya, Hulusi Sahin, a declarat că 26 de persoane au fost rănite, unele dintre acestea aflându-se în stare gravă. Răniții au fost transportați la unități medicale din zonă, unde primesc îngrijiri.

Potrivit agenției de știri DHA, o parte dintre pasageri au fost aruncați din autobuz în momentul impactului. Vehiculul efectua o cursă din Tekirdag, oraș situat în nord-vestul Turciei, către sudul țării.

Antalya'da otobüs devrildi: En az 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkması sebebiyle devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26… pic.twitter.com/CCqO8RyL7T — Haber Filesi (@haberfilesi) February 1, 2026

Provincia Antalya, o cunoscută destinație turistică pe litoralul Mării Mediterane, s-a confruntat în ultimele zile cu ploi torențiale. Guvernatorul Hulusi Sahin a declarat pentru TRT că, la momentul accidentului, condițiile erau dificile. „Solul era ud și era și ceață în zonă. Nu este un loc în care să conduci cu viteză, dar se pare că autobuzul circula cu viteză”, a spus oficialul.

Ministrul Justiției, Yilmaz Tunc, a declarat că ancheta este analizată de un procuror-șef adjunct și de doi procurori publici, care verifică circumstanțele incidentului pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Reamintim că, la începutul lunii decembrie, un accident rutier grav a avut loc pe autostrada care leagă Adana de Gaziantep, la aproximativ 90 de kilometri vest de Gaziantep, Turcia.

Potrivit AFP, șapte persoane au murit, iar 11 au fost rănite după ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion. Agenția Anadolu a relatat că vehiculul de mare tonaj era oprit pe carosabil, după ce un pneu a explodat.