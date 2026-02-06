Operațiune online cu legături proruse, identificată în Franța. Macron, ținta unei știri false

Autoritățile franceze au identificat o operațiune de dezinformare cu legături cu rețeaua rusă Storm-1516, menită să inducă ideea că președintele Franței, Emmanuel Macron, ar fi implicat în scandalul Epstein, a declarat vineri o sursă guvernamentală pentru AFP.

Operațiunea a fost depistată miercuri de către Viginum, serviciul francez responsabil cu combaterea ingerințelor străine în mediul online. Potrivit sursei guvernamentale, schema s-a bazat pe „crearea unui site de internet care uzurpă identitatea France Soir”, pe care a fost publicat „un articol în care preşedintele Republicii Emmanuel Macron este acuzat de faptul că este implicat în scandalul Epstein”.

Informația confirmă o dezvăluire anterioară a postului BFMTV. Ulterior publicării, conținutul fals a fost „amplificat pe X”, mai precizează sursa citată.

Publicația France-Soir a reacționat miercuri, publicând o dezmințire pe rețelele de socializare.

„Alertă impotantă către cititorii France-Soir. Atenţie: uzurpare a mărcii şi a conţinutului. Site-ul http://france-soir.net nu are nicio legătură cu France-Soir”, se arată într-un mesaj transmis pe X.

Conform aceleiași surse guvernamentale, „Viginum atribuie acest site, cu un nivel de siguranţă ridicat, modului informţaional de operare al CopyCop”. CopyCop este asociat cu un fost polițist american, John Mark Dougan, stabilit în Rusia din 2016.

Acesta „înregistrează şi menţine o parte a infrastructurilor digitale ale modului de operare informaţional Storm-1516”, potrivit autorităților franceze. Primul cont care a distribuit videoclipul pe X a fost „@LoetitiaH, un releu vechi şi frecvent al operaţiunilor informaţionale ale Storm-1516”, mai arată sursa.

Materialul video a fost apoi „preluat şi amplificat de numeroase alte conturi urmărite de către Viginum şi foarte probabil plătite de către operatori din lumea operaţională”. Cu toate acestea, autoritățile subliniază că „vizibilitatea nu înseamnă impact”.

Potrivit sursei citate, „această operaţiune este foarte asemănătoare” cu acțiunile obișnuite ale rețelei Storm-1516, care „ţinteşte personalităţi politice (inclusiv preşedintele), reacţionând rapid la fapte de actualitate”.

Pe fondul apropierii alegerilor municipale din martie 2026, autoritățile franceze își intensifică lupta împotriva ingerințelor străine de origine rusă, relatează Le Figaro.

„Peste 100 de site-uri înregistrate cu nume de domeniu «.fr» şi care imită site-uri de presă locală, alimentate cu articole de presă generate de instrumente de inteligenţă artificială” au fost eliminate de pe internet, potrivit unei note publicate vineri de Secretariatul General de Apărare și Securitate Națională (SGDSN).

Instituția, aflată în subordinea premierului, precizează că aceste site-uri false au fost create de Storm-1516, o rețea prorusă care a lansat „începând din februarie 2024 o campanie menită probabil să se prepoziţioneze în spaţiul informaţional francofon”.

Potrivit SGDSN, riscul actual al acestei campanii este „evaluat ca fiabil, în măsura în care foarte marea majoritate a site-urilor «.fr» nu mai sunt active”. În acest stadiu, instituția precizează că „nicio tentativă sau operaţiune de amestec online străin care să ţintească în mod specific alegerile muncipale din 2026 nu a fost caracterizată”.

Pentru a face față acestor amenințări în perioade electorale, statul francez își consolidează mecanismele de apărare prin crearea unei Rețele de Coordonare și Protecție a Alegerilor (RCPE). Aceasta este coordonată de SGDSN și reunește ARCOM, Comisia Națională a Conturilor de Campanie și Finanțărilor Politice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul de Interne, Viginum și Comitetul de Etică Științifică.