Monden Omul din umbră al lui James Bond a murit. A avut o carieră impresionantă







Joe Caroff, unul dintre cei mai importanți dar adesea anonimi designeri grafici de la Hollywood, a murit la vârsta de 103 ani, cu doar o zi înainte de a împlini 104. Familia a confirmat că artistul s-a stins la domiciliul său din Manhattan, unde se afla sub îngrijire paliativă.

Deși numele său nu era cunoscut publicului larg, creațiile lui Caroff au marcat istoria cinematografiei. Cel mai celebru exemplu este logo-ul legendarului agent James Bond 007, în care cifra șapte se transformă ingenios în mânerul unui pistol.

Acest simbol a devenit, de-a lungul a peste șase decenii, emblema unei francize care a cucerit milioane de spectatori din întreaga lume.

Caroff a fost responsabil nu doar pentru grafica filmelor Bond, ci și pentru o serie de afișe și secvențe vizuale care au intrat în cultura pop. Printre lucrările sale se numără posterele pentru „West Side Story” (1961), filmul Beatles „A Hard Day’s Night” (1964), precum și pentru producții celebre precum „Last Tango in Paris”, „Cabaret”, „Manhattan” sau „The Last Temptation of Christ”.

În portofoliul său apar și afișele a peste o duzină de filme regizate de Woody Allen, dar și materiale promoționale pentru producții precum „A Fistful of Dollars”, „For a Few Dollars More”, „An Unmarried Woman” sau „Gandhi”.

Tot el a conceput grafica pentru deschiderea unor filme majore, de la „A Bridge Too Far” (1977) la „Death of a Salesman” (1985) ori „Brighton Beach Memoirs” (1986).

Povestea celui mai faimos design al său a fost relatată chiar de Caroff într-un interviu din 2021. Angajat de United Artists pentru a lucra la materialele filmului „Dr. No”, primul din seria James Bond, i s-a cerut să adauge „un element decorativ” pe antetul unui comunicat de presă.

„Am știut că numărul lui Bond era 007. Când am scris cifra șapte, mi s-a părut că seamănă cu mânerul unei arme. A fost ceva spontan, un moment de inspirație”, povestea artistul.

Inspirându-se din pistolul Walther PPK – arma preferată a agentului creat de Ian Fleming – a atașat un trăgaci și țeava unui pistol la număr. Pentru acea lucrare a primit 300 de dolari, onorariul standard la acea vreme.

Deși logo-ul a fost folosit, cu mici modificări, în toate filmele Bond și pe milioane de obiecte promoționale, Caroff nu a primit drepturi de autor sau recunoaștere oficială. „Mi-a adus totuși multă muncă. A fost ca o reclamă pentru mine”, declara el cu ironie.

De-a lungul carierei, Caroff a lucrat la peste 300 de campanii cinematografice. A colaborat cu case mari de producție și a creat identități vizuale care au rămas emblematice. Printre acestea se numără logo-ul companiei Orion Pictures, grafica pentru ABC News și celebrul design al transmisiunilor olimpice ABC, unde a combinat literele rețelei cu inelele olimpice. De asemenea, a realizat coperți de albume pentru Decca Records.

Într-un documentar TCM realizat în 2022, intitulat By Design: The Joe Caroff Story, artistul explica filosofia sa de lucru: „Singurul lucru pe care vreau să-l transmit prin design este viața. Nu vreau să rămână ceva plat, lipsit de energie. Vreau efervescență.”

Joseph Caroff s-a născut pe 18 august 1921, în Linden, New Jersey, într-o familie cu șase copii. Tatăl său, Julius, era pictor, iar de la el a moștenit simțul detaliului.

În perioada studiilor la Pratt Institute din Brooklyn, tânărul Caroff a avut ocazia să-l asiste pe graficianul francez Jean Carlu la realizarea afișului propagandistic „America’s Answer! Production”, creat în 1942 pentru Biroul de Informații de Război al SUA. Experiența i-a deschis drumul spre cariera de designer grafic profesionist.

Deși nu a fost întotdeauna creditat pentru ideile sale, Joe Caroff a rămas în culisele marilor producții, contribuind la modul în care publicul percepe filmele. Munca sa a reușit să transforme titluri și imagini în repere vizuale imediat recognoscibile.

La aproape 104 ani, Caroff lasă în urmă nu doar un logo asociat pentru totdeauna cu James Bond, ci și o întreagă galerie de creații care au dat identitate unor filme și instituții. Viața sa demonstrează că uneori cei mai influenți artiști sunt cei care lucrează în anonimat, dar care prin talentul lor dau formă imaginarului colectiv.