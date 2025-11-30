Omul de afaceri Mihai Guțanu, implicat în dosarul lui Coldea, a murit în urma unui incendiu

Mihai Guțanu, unul dintre personajele centrale în dosarul foștilor generali SRI, a murit la spital, după ce a fost internat în stare gravă timp de câteva săptămâni. Omul de afaceri se afla în comă, ca urmare a unui incendiu puternic care i-a cuprins locuința în urmă cu aproximativ două săptămâni. Flăcările ar fi izbucnit în timp ce Guțanu era în interiorul casei, iar eforturile medicilor de a-l salva au fost în zadar.

Decesul survine la scurt timp după moartea generalului SRI Dumitru Dumbravă, care s-a stins în urmă cu mai puțin de două luni, la vârsta de 53 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă.

Mihai Guțanu figura ca denunțător în dosarul lui Florian Coldea și era acuzat că l-ar fi contactat pe Cătălin Hideg, martor-cheie în anchetă. El se plângea de mult timp că este hărțuit împreună cu familia sa.

Problemele juridice ale omului de afaceri se adaugă anchetei penale în care era implicat. În ședința din 14 noiembrie 2024, procurorii au menționat că Guțanu ar fi luat legătura cu denunțătorul Hideg, fiind cercetat pentru posibila influențare a martorului, în ciuda interdicțiilor impuse foștilor generali SRI. În acest context, s-au dispus percheziții informatice asupra telefoanelor sale.

Pe plan profesional, el avea o carieră complexă, fiind fost președinte al PNȚCD Sector 6, șef al Biroului Turism din Primăria Capitalei și conducător la Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”.

În paralel, se confrunta cu probleme financiare, fiind vizat de o executare silită pentru un credit contractat în 2020, care s-a extins ulterior asupra terenurilor sale, în ciuda poprirei aplicate asupra salariului său timp de ani de zile.

Ultimele săptămâni din viața lui Mihai Guțanu au fost marcate atât de tragedii personale, cât și de implicarea sa în dosare de rezonanță care au zguduit lumea serviciilor și a mediului de afaceri.