Profesorul de economie, Mircea Coșea, internat de urgență. Era așteptat în emisiune la România TV

Profesorul de economie, Mircea Coșea, internat de urgență. Era așteptat în emisiune la România TV
Profesorul Mircea Coșea (83 de ani) are mari probleme de sănătate și nu a mai ajuns, în această seată, la România TV, acolo unde era așteptat să participe la o emisiune. Economistul a trimis un mesaj prin care a anunțat că s-a simțit rău și a avut nevoie să fie transportat la spital de urgență. Fost secretar de stat între 1993 și 1996, în guvernul lui Nicolae Văcăroiu, Coșea este o voce cunoscută în spațiul public în domeniul economiei.

Mircea Coșea nu a mai ajuns la România TV, din cauza unor probleme de sănătate care au necesitat îngrijiri medicale de urgență

Profesorul ar fi trebuit să apară la televiziunea citată, la o emisiune ce avea ca temă problemele economice cu care se confruntă România în această perioadă.

 

