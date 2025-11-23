Social
Profesorul de economie, Mircea Coșea, internat de urgență. Era așteptat în emisiune la România TV
- Nicolae Comănescu
- 23 noiembrie 2025, 20:33
Profesorul Mircea Coșea (83 de ani) are mari probleme de sănătate și nu a mai ajuns, în această seată, la România TV, acolo unde era așteptat să participe la o emisiune. Economistul a trimis un mesaj prin care a anunțat că s-a simțit rău și a avut nevoie să fie transportat la spital de urgență. Fost secretar de stat între 1993 și 1996, în guvernul lui Nicolae Văcăroiu, Coșea este o voce cunoscută în spațiul public în domeniul economiei.
Mircea Coșea nu a mai ajuns la România TV, din cauza unor probleme de sănătate care au necesitat îngrijiri medicale de urgență
Profesorul ar fi trebuit să apară la televiziunea citată, la o emisiune ce avea ca temă problemele economice cu care se confruntă România în această perioadă.
