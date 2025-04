Oficialii care au scurs informații pentru campaniile de presă din SUA, puși sub acuzare

Directorul serviciilor naționale de informații din SUA, Tulsi Gabbard, a anunțat miercuri că a recomandat punerea sub acuzare a unor oficiali pentru scurgeri de informații.

„Politizarea serviciilor noastre de informații și scurgerile de informații clasificate pun în pericol securitatea națiunii noastre și trebuie să înceteze. Cei care divulgă informații clasificate vor fi identificați și trași la răspundere în conformitate cu legea”, a declarat Gabbard într-o postare pe X.

Gabbard afirmă că a „sesizat Departamentul de Justiție cu privire la două scurgeri din comunitatea de informații pentru a solicita acțiuni penale, iar o a treia sesizare este în curs de pregătire, incluzând scurgerea recentă ilegală către Washington Post”.

Ea se referea la o dezvăluire legată de Iran și Israel publicată de The Washington Post, menționată anterior în martie, când a anunțat o anchetă asupra mai multor scurgeri de informații către mass-media, potrivit foxnews.com.

Postarea nu a oferit detalii suplimentare, inclusiv identitatea oficialilor implicați. Rămâne de văzut dacă Departamentul de Justiție (DOJ) și FBI-ul vor analiza cazul și vor decide dacă acuzațiile sunt justificate.

„Acești criminali ai statului paralel au divulgat informații clasificate în scopuri politice pentru a submina agenda președintelui. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu [DOJ] și [FBI] pentru a investiga, a opri și a aduce în fața justiției acești infractori”, a concluzionat Gabbard.

Veteran de război și fost deputat din Hawaii, Gabbard a fost confirmată de Senatul condus de Partidul Republican ca director al serviciilor naționale de informații în cadrul administrației președintelui Donald Trump, în februarie, printr-un vot de 52-48.

La o lună după numire, Gabbard a promis să urmărească persoanele care divulgă informații în cadrul Comunității de informații a SUA, care include 18 agenții, printre care CIA, NSA, ramuri militare și FBI.

Politicization of our intelligence and leaking classified information puts our nation’s security at risk and must end. Those who leak classified information will be found and held accountable to the fullest extent of the law.

Today, I referred two intelligence community LEAKS…

— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) April 23, 2025