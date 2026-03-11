Social

Oana Țoiu, despre adoptarea cererii CSAT: Prin această decizie ne întărim capabilitățile de apărare

Oana Țoiu, despre adoptarea cererii CSAT: Prin această decizie ne întărim capabilitățile de apărareOana Țoiu, ministrul de Extrerne. Sursă foto: gov.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a afirmat că votul prin care Parlamentul a aprobat dislocarea unor trupe și echipamente americane consolidează poziția României ca partener strategic al Statelor Unite. „Prin această decizie ne întărim capabilitățile de apărare”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Oana Țoiu: Prin votul clar de astăzi, ne întărim capabilitățile de apărare

Ministrul a declarat că votul în favoarea desfășurării temporare a unor trupe și capabilități suplimentare ale Statelor Unite în România a consolidat poziția țării ca aliat de încredere și partener strategic al SUA.

„Prin votul clar de astăzi în favoarea desfășurării temporare a unor trupe și capabilități suplimentare ale Statelor Unite în România, Parlamentul României a consolidat poziția țării noastre de aliat de încredere și partener strategic al Statelor Unite. Prin această decizie ne întărim capabilitățile de apărare”, a afirmat aceasta.

Parlamentul României - cererea CSAT

Parlamentul României. Sursa foto: Captură video Youtube

„Măsurile aprobate de Parlament vor crește securitatea României”

Potrivit acesteia, cooperarea militară „solidă” dintre România și SUA continuă să se dezvolte în sprijinul apărării colective.

Cum verifici dacă ai datorii la ANAF și cât timp ai la dispoziție să le plătești
Gigi Becali și Victor Pițurcă, discuție despre Steaua: Eu nu m-am certat cu el niciodată
„Măsurile aprobate de Parlament vor crește securitatea României, precum și protecția aliaților și a trupelor aliate, contribuind, totodată, la securitatea partenerilor noștri din regiunea Mediteranei de Est și din zona Golfului”, a explicat Oana Țoiu.

Cererea a fost aprobată cu 272 de voturi

Parlamentarii au votat, în ședință comună, cererea transmisă de președintele Nicușor Dan privind dislocarea temporară pe teritoriul României a unor echipamente militare și forțe americane, în contextul războiului din Iran. Cererea a fost aprobată cu 272 de voturi pentru, 18 împotrivă și 5 abțineri, iar doi parlamentari nu au votat.

Ședința plenului reunit s-a desfășurat cu scandal, iar unii parlamentari au anunțat că nu votează din cauza caracterului secretizat al documentului și fiindcă susțin ideea de „pace”.

„Să spunem românilor adevărul. Să ne asumăm ce nu trebuie să votăm azi. Solicit declasificarea documentului. Dle Nicușor Dan, nu trimiteți pe sub mese documente. Am solicitat în comisie clarificări pe care nu le-am primit. Ați spus că e destul timp pentru citit. Cele două pagini durează cinci minute să le citim, dacă facem coadă, durează două zile”, a afirmat Mihai Țiu, reprezentantul SOS România.

2 comentarii

  1. Zorba spune:
    11 martie 2026 la 22:54

    Normal!

  2. Zorba spune:
    11 martie 2026 la 23:02

    Ce sa spui romanilor, Țiule? Ca te doare-n basca de ei?

