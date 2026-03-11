Oana Ţoiu, despre cazul fiicei lui Ponta: A fost o eroare regretabilă, cu comunicare paralelă

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a oferit explicații în Parlament despre modul în care Ministerul Afacerilor Externe a gestionat situația fiicei fostului premier Victor Ponta, în contextul zborurilor de evacuare organizate prin mecanisme europene.

În cadrul unei audieri în comisia de politică externă a Parlamentului, Ţoiu a explicat că statele europene implicate în evacuări au alocate un anumit număr de locuri, iar România a ocupat integral cota care i-a revenit.

„România a folosit locurile care îi sunt alocate. Locurile goale pe care le menţionaţi erau exclusiv dedicate unor cetăţeni europeni care confirmaseră prin ambasadele lor şi la momentul decolării aeronavei n-au fost prezenţi”, a spus ministrul.

Referindu-se la cazul minorului neînsoţit, Ţoiu a recunoscut că au existat probleme de comunicare: „Este o eroare regretabilă, în care a existat o comunicare paralelă faţă de canalele oficiale, în care a existat personal consular care a dus o conversaţie separată.”

Ea a precizat că, potrivit bazelor de date oficiale ale Ministerului, nu exista nicio înregistrare a unui minor neînsoţit care să fie inclus în planul de evacuare iniţial.

Ministrul a explicat și dificultățile cu care se confruntă personalul diplomatic: „Atât Ministerul Afacerilor Externe din România, cât şi Ministerele Afacerilor Externe din celelalte ţări, care gestionăm celulele de criză, avem ca prioritate siguranţa cetăţenilor şi întoarcerea acasă a cât mai multor dintre ei, prin mecanisme comerciale facilitate şi zboruri de evacuare pentru cazurile vulnerabile.”

Ţoiu a declarat că fiecare minor care solicită ajutor are dreptul la sprijin consular, însă în cazul menționat s-a propus o alternativă de întoarcere în România prin zboruri directe, conform informațiilor primite de la consulat. În plus, ea a afirmat că evaluarea situației va fi folosită pentru îmbunătățirea procedurilor.

„După ce se termină această criză, o să avem un plan foarte clar de evaluare și discuție a ce putem îmbunătăți.”

Ministrul a mai punctat că efortul personalului diplomatic nu este doar individual, ci colectiv: „Indiferent de cine din consulat a avut aceste conversaţii, este o responsabilitate care este şi colectivă, nu doar individuală.” Ea a reamintit că deciziile privind modificarea planurilor de evacuare trebuie să fie coordonate astfel încât toate informațiile să ajungă la cetățenii vulnerabili înregistrati oficial.

Ţoiu a declarat că părinții au tot dreptul să își protejeze propriii copii și că instituțiile au datoria să ofere informații corecte și la timp tuturor cetățenilor înregistrați pe canalele oficiale. „Este perfect legitim ca orice părinte să încerce să facă tot ce poate pentru propriul copil, este însă datoria unei instituţii să acorde informaţii relevante la timp”, a concluzionat ministrul.