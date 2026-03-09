273 de români evacuați din Oman cu două zboruri speciale. România a activat mecanismul RescEU

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat luni, 9 martie 2026, că 273 de cetățeni români au fost aduși în siguranță în țară cu două zboruri speciale operate pe ruta Muscat – București, după activarea mecanismului european de urgență RescEU.

Potrivit MAE, operațiunea a fost solicitată de România prin Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar costurile transportului aerian sunt suportate integral de Uniunea Europeană.

Cele două curse au fost efectuate de compania aeriană poloneză LOT Polish Airlines, desemnată să asigure capacitatea de zbor pentru programul european de evacuare. În aeronave s-au aflat 273 de români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu, majoritatea fiind persoane aflate în situații vulnerabile.

Ministerul precizează că printre cei evacuați se numără copii, persoane cu probleme medicale și femei însărcinate, cazuri considerate prioritare de autoritățile române. Aceștia erau monitorizați de Consulatul General al României din Dubai și de Ambasada României în Emiratele Arabe Unite.

La bordul avioanelor au fost transportați și 83 de cetățeni din alte state membre ale Uniunii Europene sau din țări participante la mecanismul RescEU.

Pentru a ajunge la punctul de plecare al zborurilor, persoanele evacuate au fost transportate cu autocare până la Muscat. Logistica deplasării a fost organizată de Ministerul Afacerilor Externe, iar pe tot parcursul traseului grupurile au fost însoțite de o echipă consulară mobilă. Cheltuielile pentru transportul rutier vor fi decontate în proporție de 75% de către Comisia Europeană.

Odată ajunși în Oman, cetățenii români au fost preluați de personalul Ambasada României în Oman, care a coordonat procedurile până la îmbarcarea în aeronave.

La operațiune au participat și membri ai echipei consulare mobile din cadrul Unității de Reacție Rapidă a Celulei de Criză a MAE. În paralel, reprezentanții diplomatici români au purtat discuții cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a facilita trecerea frontierei spre Oman.

Mecanismul european RescEU reprezintă o rezervă strategică de resurse pentru situații de urgență majore, finanțată de Uniunea Europeană.

Programul include o flotă de aeronave și elicoptere pentru intervenții, un avion medical destinat evacuărilor și stocuri de echipamente esențiale – de la spitale mobile și generatoare până la materiale medicale și echipamente pentru intervenții în caz de accidente chimice, biologice, radiologice sau nucleare.

Aceste resurse sunt amplasate în mod strategic în 22 de state membre ale Uniunii Europene și în țări participante la mecanism, fiind pregătite pentru mobilizare rapidă în cazul unor dezastre sau situații de criză. Uniunea Europeană acoperă integral costurile de achiziție, operare și întreținere ale acestor capacități.

În momentul în care un stat este afectat de o criză majoră, acesta poate activa mecanismul european de protecție civilă. După evaluarea situației, instituțiile europene coordonează trimiterea resurselor necesare, de la echipamente și materiale medicale până la experți și mijloace de transport.