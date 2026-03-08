Zborurile încep să fie reluate în Orientul Mijlociu. O cursă Dubai–Chișinău a ajuns la destinație

Republica Moldova. Traficul aerian din Orientul Mijlociu a început să fie reluat treptat, după perioada de restricții provocată de tensiunile din regiune. O cursă operată pe ruta Dubai–Chișinău a decolat în dimineața zilei de 8 martie din Emiratele Arabe Unite și a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău în jurul orei 15:13. Informația a fost prezentată în actualizarea zilnică a Celulei de Criză a Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, care a monitorizat evoluția situației din regiune.

Autoritățile moldovene au anunțat că situația traficului aerian din Orientul Mijlociu a început să se stabilizeze, deși în unele state anumite restricții continuă să fie aplicate temporar.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile israeliene, restricțiile stabilite de Comandamentul Frontului Intern al Israelului au rămas în vigoare și au fost extinse până luni, 9 martie 2026, ora 20:00.

În paralel, autoritățile din Israel au început reluarea treptată a zborurilor internaționale. Ministerul Transporturilor a anunțat că, începând cu 8 martie, de pe Aeroportul Ben Gurion au fost reluate gradual zborurile de ieșire din țară.

În această etapă, operațiunile aeriene au fost autorizate doar pentru câteva companii, printre care El Al, Israir Airlines, Arkia Israeli Airlines și Air Haifa, iar numărul pasagerilor a fost limitat conform reglementărilor stabilite de autorități.

În Emiratele Arabe Unite, infrastructura și serviciile publice au funcționat în regim normal, însă în sectorul aviatic au existat unele limitări privind operarea curselor comerciale.

Potrivit informațiilor publicate de Aeroportul Internațional Dubai, o aeronavă operată de flydubai pe ruta Dubai–Chișinău a decolat în dimineața zilei de 8 martie și a aterizat ulterior pe aeroportul din capitala Republicii Moldova.

Autoritățile moldovene au precizat că situația zborurilor a fost monitorizată constant, în contextul evoluțiilor din regiune.

În același timp, în Qatar spațiul aerian a fost redeschis doar parțial, iar traficul aerian a continuat să se desfășoare cu anumite limitări.

Potrivit informațiilor disponibile, operațiunile aeriene au fost reluate treptat, iar autoritățile locale au gestionat gradual revenirea la programul normal al zborurilor comerciale.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a precizat că monitorizează în continuare evoluțiile din Orientul Mijlociu și recomandă cetățenilor să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților și ale companiilor aeriene în cazul în care planifică deplasări în regiune.