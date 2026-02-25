Oana Roman n-a mai suportat hărțuirea online și a decis să ia o măsură radicală

Oana Roman a luat atitudine în fața unui internaut, care a asaltat-o cu critici și jigniri. În consecință, a decis să meargă la poliție și să depună plângere. Obișnuite cu multe critici primite pe rețelele sociale, la fiecare postare, Oana Roman nu a mai rezistat atunci când în discuție a fost adusă fiica sa, dar și mama, Mioara Roman, decedată în anul 2024.

Luni, 23 februarie, s-au împlinit doi ani de la moartea mamei Oanei Roman. Cu acest prilej, ea a postat mai multe poze de colecție. Au fost internauți care au comentat răutăcios și la adresa Mioarei Roman, dar vizată a fost și fiica Oanei, Isabela. Plângerea depusă la poliție are ca temei hărțuirea la care este supusă constant în mediul online.

„Doresc să reclam și să fac plângere pentru defăimare și hărțuiri online la adresa mea, a copilului meu și a mamei mele decedate. Multiple comentarii de mesaje de la aceeași persoana pe contul meu public de Instagram:oanaroman. Am multe mesaje dar văd că nu pot atașa decât o singură poză”, a fost mesajul scris în plângerea formulată de Oana Roman. Care a mai transmis în mediul online:

„Nu am glumit. Am trimis o plângere la poliție și aștept cu interes să vadă ce va urma. Acel individ va răspunde pentru toată batjocura. Și la fel voi face și cu alții dacă se mai repetă”.

„Azi 2 ani de când ai plecat, mamă. Prima noastră poză împreună si pana la ultima noastra poza împreună. Între ele, o viață pe care ai trăit-o atat de demn si de frumos. O viata în care ne-ai învățat atât de multe. Ne e dor de tine mama. Tuturor! Isa e deja domnișoară si chiar de ziua ei a vorbit mult despre tine. M am dat cu o mostra de parfum la hotel si cand l-a mirosit, imediat a spus: miroase a Mia. Asa iti spunea ea. Mia. Apoi seara in pat din nou a zis, mirosi a Mia.

Poate pentru ca asta a fost maniera ta de a ne spune ca ești cu noi, ca nu ai uitat de ziua ei si ai fost acolo lângă ea. Crește Isa, trece timpul si dorul de tine e din ce in ce mai mare. Cui sa mai cer eu sfaturi, cu cine sa mai dezbat toate subiectele, cine sa ma ghideze? Acum trebuie sa fac toate astea singura, desi cred ca ma ghidezi in continuare, si viata mea e acum mai buna, mai liniștită si mai împlinită pentru ca tu ai ajutat sa fie asa. A fost cadoul tau de despărțire. Ai plecat dându- mi putere si încredere (...)”, a fost mesajul postat de Oana Roman, luni, 23 ianuarie.