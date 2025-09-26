Monden

Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față

Mioara și Oana Roman.
Oana Roman a povestit că amintirile legate de mama sa, Mioara Roman, rămân un reper emoțional puternic, la care se întoarce de fiecare dată cu durere, dar și cu recunoștință. „ Amintirile. Asta e tot ceea ce ne rămâne”, a spus ea.

Oana Roman, despre moartea mamei sale

Oana Roman a povestit recent despre ultima întâlnire cu mama ei, un moment care s-a legat de una dintre pasiunile majore ale Mioarei Roman: lectura. În ultimii ani, din cauza problemelor de sănătate, cititul devenise imposibil pentru fosta profesoară de limbi străine. Atunci, fiica ei obișnuia să îi citească fragmente din cărțile preferate.

„Amintirile. Asta este tot ceea ce ne rămâne și nouă, atunci când plecăm și atunci când suntem aici despre cei dragi”, a scris Oana , subliniind cât de prețioase rămân aceste momente aparent simple.

 

De această dată, ea a ales să îi citească un eseu semnat de Petru Creția, prieten apropiat al familiei. Textul, parte din volumul Eseuri morale, l-a făcut pe Oana să retrăiască intens legătura cu mama sa, într-un cadru intim și profund emoționant.

Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman

La finalul lecturii, Oana a întrebat-o pe mama sa dacă i-a plăcut fragmentul. Răspunsul Mioarei Roman a fost scurt, dar plin de sens: „Splendid”. Acesta avea să fie și ultimul cuvânt pe care i l-a adresat fiicei sale înainte de a-și încheia drumul pe această lume.

„Când am terminat de citit, am întrebat-o: «Ți-a plăcut?» și ea s-a uitat la mine foarte încântată și mi-a spus: «Splendid»”, a mărturisit Oana Roman.

Fiica Mioarei Roman a spus acel moment a rămas o amintire de neșters și, în același timp, un simbol al modului în care cultura, rafinamentul și dragostea pentru lectură au însoțit-o pe mama sa până la final.

Mesaj pentru cei care trec prin durerea pierderii

Fiica Mioarei și a lui Petre Roman i-a sfătuit pe urmăritori să prețuiască amintirile pentru că doar cu ele vor rămâne. Aceasta le-a recomandat și să se bucurile de momentele frumoase până cu este prea târziu.

„Prețuiți amintirile”, a scris ea pe Instagram , considerând că ele sunt singurele care rezistă în fața trecerii timpului.

