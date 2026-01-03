Oana Roman, de urgență la spital. Ce i-au spus medicii

Oana Roman a trecut prin clipe tensionate în timpul nopții, după ce fiica sa, Isabela, a acuzat simptome severe în jurul orei 3 dimineața. Influencerița nu a stat pe gânduri și a dus imediat copilul la spital pentru investigații detaliate.

Starea Isabelei a reprezentat în ultimele luni o sursă constantă de îngrijorare pentru Oana Roman, după mai multe episoade medicale și analize care au indicat vulnerabilități în sănătatea micuței. De această dată, apariția bruscă a febrei mari a determinat-o pe influenceriță să ceară ajutorul medicilor.

La spital, Isabela a fost supusă mai multor teste pentru a identifica cauza exactă a stării sale. Rezultatele au confirmat prezența gripei de tip A, o formă cunoscută pentru debutul rapid și simptomele intense, mai ales la copii. Intervenția rapidă a fost esențială pentru a evita complicațiile.

Oana Roman a povestit de mai multe ori despre problemele de sănătate ale fiicei, care, potrivit specialiștilor, au fost influențate și de factorii emoționali specifici vârstei. Schimbările din viața personală, stresul și sensibilitatea au contribuit la dezechilibrele organismului, impunând un program strict de monitorizare medicală.

În ultimele luni, Isabela a fost evaluată frecvent de medici, iar controalele periodice au devenit parte a rutinei familiei. Printre specialiștii implicați se numără și un nutriționist, care supraveghează atent alimentația micuței, considerată esențială pentru echilibrarea stării sale de sănătate.

„La ea, problemele de sănătate s-au declanșat pe fond emoțional (…) Cu toată terapia pe care a făcut-o, nu a reușit să se echilibreze din punctul ăsta de vedere și e un parcurs foarte greu. Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control, la nutriționist.

Trebuie să îi cântăresc mâncarea, să aibă un plan foarte bine pus la punct și trebuie să înceapă și un tratament, pentru că afecțiunile sunt multiple”, a mai explicat Oana Roman.