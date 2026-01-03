Monden

Oana Roman, de urgență la spital. Ce i-au spus medicii

Comentează știrea
Oana Roman, de urgență la spital. Ce i-au spus mediciiOana Roman. Sursa foto: Youtube
Din cuprinsul articolului

Oana Roman a trecut prin clipe tensionate în timpul nopții, după ce fiica sa, Isabela, a acuzat simptome severe în jurul orei 3 dimineața. Influencerița nu a stat pe gânduri și a dus imediat copilul la spital pentru investigații detaliate.

Oana Roman, la spital cu fiica

Starea Isabelei a reprezentat în ultimele luni o sursă constantă de îngrijorare pentru Oana Roman, după mai multe episoade medicale și analize care au indicat vulnerabilități în sănătatea micuței. De această dată, apariția bruscă a febrei mari a determinat-o pe influenceriță să ceară ajutorul medicilor.

Oana Roman.

Oana Roman. Sursa foto Instagram

La spital, Isabela a fost supusă mai multor teste pentru a identifica cauza exactă a stării sale. Rezultatele au confirmat prezența gripei de tip A, o formă cunoscută pentru debutul rapid și simptomele intense, mai ales la copii. Intervenția rapidă a fost esențială pentru a evita complicațiile.

„Din păcate, nu am scăpat de gripă. Isa a făcut febră mare la ora 3 dimineața. S-a confirmat la ea gripa A“, a declarat Oana Roman, dezvăluind starea fiicei sale.

Venezuela a anunțat că pregătește o ripostă totală după atacurile Statelor Unite
Venezuela a anunțat că pregătește o ripostă totală după atacurile Statelor Unite
Iarnă de poveste în România. Atracții mai puțin cunoscute
Iarnă de poveste în România. Atracții mai puțin cunoscute

Micuța are mai multe probleme de sănătate

Oana Roman a povestit de mai multe ori despre problemele de sănătate ale fiicei, care, potrivit specialiștilor, au fost influențate și de factorii emoționali specifici vârstei. Schimbările din viața personală, stresul și sensibilitatea au contribuit la dezechilibrele organismului, impunând un program strict de monitorizare medicală.

Oana Roman și fiica

Oana Roman și fiica / Sursa foto: Facebook

„E un parcurs foarte greu”

În ultimele luni, Isabela a fost evaluată frecvent de medici, iar controalele periodice au devenit parte a rutinei familiei. Printre specialiștii implicați se numără și un nutriționist, care supraveghează atent alimentația micuței, considerată esențială pentru echilibrarea stării sale de sănătate.

„La ea, problemele de sănătate s-au declanșat pe fond emoțional (…) Cu toată terapia pe care a făcut-o, nu a reușit să se echilibreze din punctul ăsta de vedere și e un parcurs foarte greu. Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control, la nutriționist.

Trebuie să îi cântăresc mâncarea, să aibă un plan foarte bine pus la punct și trebuie să înceapă și un tratament, pentru că afecțiunile sunt multiple”, a mai explicat Oana Roman.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    3 ianuarie 2026 la 12:06

    Oana cea Grasssssa

Stiri calde

13:52 - Venezuela a anunțat că pregătește o ripostă totală după atacurile Statelor Unite
13:41 - Iarnă de poveste în România. Atracții mai puțin cunoscute
13:34 - Alimente, bani și planetă. Povestea nespusă a risipei în industria ospitalității
13:29 - Breaking News. Trump anunță capturarea lui Maduro, după atacuri în Venezuela. Rubio nu anticipează alte acțiuni ale S...
13:23 - Cozi kilometrice și nervi întinși la maxim pe DN1. Coloane de până la 7 kilometri
13:08 - Operațiunea Venezuela, copie la indigo după acțiunea militară Just Cause, când SUA au invadat Panama

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale