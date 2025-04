O telecabină s-a prăbușit în Italia. Patru oameni au murit, iar unul este grav rănit

Patru persoane au murit, iar una a fost rănită după ce o telecabină s-a prăbușit joi, în apropiere de Napoli, în sudul Italiei, potrivit declarațiior făcute de serviciile de salvare montană și de pompieri, transmite Reuters.

Accidentul s-a petrecut pe Monte Faito, un vârf aflat la aproximativ 45 de kilometri sud-est de Napoli.

„Cabina de pe vârf s-a prăbuşit”, a anunțat pe Facebook Umberto De Gregorio, președintele companiei de transport public EAV, care gestionează serviciul de telecabină, descriind incidentul ca fiind „o tragedie”.

Presa italiană a notat că unul dintre cablurile care susținea cabina s-a rupt.

🇮🇹🚨 | Tragedy in southern Italy. A cable car accident at Monte Faito near Naples has claimed at least 4 lives and left 1 person injured after a snapped cable caused the crash. Rescue efforts face challenges due to bad weather. pic.twitter.com/uJESOsJExy

— Europe News 🇪🇺 (@EuropeNewsEU) April 17, 2025