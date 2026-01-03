O româncă, victima unei înșelătorii de amploare, în urma căreia rămas fără 34.000 de euro

O femeie din Buzău a trecut printr-un șoc financiar uriaș după ce s-a întors în România și a descoperit că toți banii economisiți ani de zile muncind în Italia dispăruseră din cont. Suma pierdută este de 34.000 de euro, bani strânși cu efort și sacrificii.

Ancheta desfășurată de autoritățile române a scos la iveală că furtul nu a fost unul obișnuit, ci a implicat mai multe persoane și chiar o angajată a băncii unde femeia își ținea economiile. Aceasta a oferit unui român stabilit în Spania date confidențiale care i-au permis să acceseze contul victimei.

Datele includeau soldul contului, data deschiderii acestuia și numărul de telefon asociat autentificării în aplicația de online banking.

În urma acestor informații, bărbatul a reușit să se logheze în cont, să schimbe parola și astfel să blocheze accesul proprietarei.

Ulterior, banii au fost retrași în patru tranzacții succesive, lăsând contul gol. În total, suma sustrasă a fost exact cea pe care femeia o acumulase cu efort în anii petrecuți în Italia, unde a muncit pentru a asigura stabilitatea financiară a familiei.

Ancheta a identificat nu doar persoana din Spania, ci și doi complici din București, implicați indirect în această escrocherie, alături de angajata băncii din Buzău. Aceasta din urmă, care a facilitat accesul la cont, a fost reținută de autorități, iar bărbatul din Spania a fost arestat în baza mandatului internațional emis de autoritățile române.

Victima a depus plângere imediat ce a constatat lipsa banilor, iar anchetatorii au reconstituit întregul traseu al tranzacțiilor, pentru a putea recupera suma și a trage la răspundere toate persoanele implicate.