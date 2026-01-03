Social

O româncă, victima unei înșelătorii de amploare, în urma căreia rămas fără 34.000 de euro

O româncă, victima unei înșelătorii de amploare, în urma căreia rămas fără 34.000 de euro
O femeie din Buzău a trecut printr-un șoc financiar uriaș după ce s-a întors în România și a descoperit că toți banii economisiți ani de zile muncind în Italia dispăruseră din cont. Suma pierdută este de 34.000 de euro, bani strânși cu efort și sacrificii.

O femeie din Buzău a rămas fără 34.000 de euro

Ancheta desfășurată de autoritățile române a scos la iveală că furtul nu a fost unul obișnuit, ci a implicat mai multe persoane și chiar o angajată a băncii unde femeia își ținea economiile. Aceasta a oferit unui român stabilit în Spania date confidențiale care i-au permis să acceseze contul victimei.

Datele includeau soldul contului, data deschiderii acestuia și numărul de telefon asociat autentificării în aplicația de online banking.

„Angajata băncii i-a dat acestuia nu doar soldul contului, dar și data la care a fost deschis acest cont și numărul de telefon pe care femeia îl folosea ca să se autentifice în aplicația online a băncii”, au explicat anchetatorii.

În urma acestor informații, bărbatul a reușit să se logheze în cont, să schimbe parola și astfel să blocheze accesul proprietarei.

Cum au procedat escrocii

Ulterior, banii au fost retrași în patru tranzacții succesive, lăsând contul gol. În total, suma sustrasă a fost exact cea pe care femeia o acumulase cu efort în anii petrecuți în Italia, unde a muncit pentru a asigura stabilitatea financiară a familiei.

Un bărbat din Spania, arestat

Ancheta a identificat nu doar persoana din Spania, ci și doi complici din București, implicați indirect în această escrocherie, alături de angajata băncii din Buzău. Aceasta din urmă, care a facilitat accesul la cont, a fost reținută de autorități, iar bărbatul din Spania a fost arestat în baza mandatului internațional emis de autoritățile române.

Victima a depus plângere imediat ce a constatat lipsa banilor, iar anchetatorii au reconstituit întregul traseu al tranzacțiilor, pentru a putea recupera suma și a trage la răspundere toate persoanele implicate.

Proiecte speciale