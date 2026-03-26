O nouă metodă de înșelătorie chiar în benzinării. Ce poveste inventează șarlatanii

Scumpirea carburanților îi face și pe escroci să fie mai inventivi. Bianca Purcărea a fost la un pas să plătească benzina unor astfel de specimene care i-au cerut ”ajutorul”.

Cei care se ocupă cu escrocherii au inventat o nouă metodă de a cere bani. ”Eram în benzinărie stăteam pe afară și la un moment dat trece pe lângă mine o mașină mare. Era ceva 4x4. Și-mi face semn să las geamul jos.

Și las geamul jos, la volan un tip mare, masiv, o ea delicată, cam de vârsta mea. Și el mi-a zis așa: doamnă, mă scuzați că vă deranjez, e prima dată când mi se întâmplă așa ceva. Vă rog să mă iertați, am apelat la dumneavostră pentru că sunteți femeie și sunteți înțelegătoare”, a explicat Bianca Purcărea.

Artista a continuat să explice cum i-au cerut bani. ”Apoi mi-a spus povestea că veniseră de la Brașov la București să își ia mașina. Din greșeală ar fi pus alt combustibil în mașină. Ar fi sunat platforma să le ridice mașina să le curețe rezervorul și le-a fi luat 900 de lei care erau ultimii lor bani.

Le-am zis că eu am cred că am vreo 30 de lei cash. Și ei mi-au zis că nu vor bani, dar vor să le plătesc benzina. Și le-am zis dați-mi un cont că aș fi făcut un transfer. Și-mi ridică telefonul și mi-l arată că are revolutul închis că e lăutar și că dacă nu îți dovedești veniturile îți închid contul. Și mă uit la soție și o întreb același lucru. Ea s-a uitat la mine și mi-a zis că și ei i l-au închis”, a mai explicat Bianca.

Ce i-a atras atenția actriței a fost faptul că nici nu s-a pus problema de a-i da banii înapoi. ”Și-am întrebat, păi eu ce să vă ajut? Să ne achitați pompa. Și am zis că mi-e incomod. Și mi-au cerut banii de un plin. Ideea este că faptul că nu au niciun card valabil, dar mai ales că nu s-a pus problema să-mi dea banii înapoi pentru mine nu a fost ok”, a încheiat aceasta.