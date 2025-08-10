Politica O nouă majorare pentru români din ianuarie 2026. Anunțul făcut de Bolojan







Premierul Ilie Bolojan a anunțat că impozitele pe proprietăți pentru persoanele fizice ar putea crește din 1 ianuarie 2026. Modificarea ar alinia taxele la valoarea de piață a imobilelor și ar aduce venituri suplimentare autorităților locale.

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că impozitele pe proprietăți pentru persoanele fizice ar putea fi majorate începând cu 1 ianuarie 2026. Potrivit acestuia, în forma actuală, taxele nu reflectă valoarea reală de piață a imobilelor. Măsura este inclusă în pachetul fiscal pe care Guvernul îl pregătește pentru toamnă și ar urma să aducă venituri suplimentare la bugetele locale.

„Impozitul e foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice, pentru că ele nu reflectă, în prezent, valoarea de piață. Unul dintre lucrurile cuprinse de acest pachet este reașezarea acestor impozite la o valoare apropiată de cea de piață”, a spus premierul, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Subiectul a fost amplu comentat după ce primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a afirmat că Guvernul are în vedere o creștere cu 70% a impozitelor locale. Întrebat despre această afirmație, Ilie Bolojan a respins o formulare generală de acest tip, explicând că majorarea nu va fi uniformă la nivel național.

„Afirmația generală nu este așa, dar este posibil ca, acolo unde, într-o comună, nu s-au indexat impozitele de ani de zile, să se ajungă la astfel de majorări exclusiv pentru persoane fizice”, a precizat premierul.

El a subliniat că pentru persoanele juridice calculele se fac după formule diferite, care țin cont de valoarea activului respectiv. În schimb, în cazul proprietăților deținute de persoane fizice, există localități unde baza de calcul nu a fost actualizată de foarte mult timp.

Bolojan a explicat că măsura se înscrie în strategia de echilibrare a bugetului, în condițiile în care România traversează o perioadă cu presiune ridicată pe cheltuielile publice.

Creșterea investițiilor și necesitatea acoperirii unor plăți restante, cum este cazul în domeniul protecției copilului, au redus capacitatea Guvernului de a transfera fonduri suplimentare către autoritățile locale.

„Nu mai putem redirecționa, pentru autorități locale sau alte categorii, sumele de până acum, din cauza volumului mare de investiții generate și a cheltuielilor la bugetul de stat”, a declarat premierul.

Guvernul intenționează să apropie baza de calcul a impozitelor pe proprietăți de valoarea de piață a imobilelor. Aceasta ar presupune modificarea formulelor de evaluare, astfel încât să fie luată în considerare realitatea din piața imobiliară locală.

În localitățile unde nu s-au făcut actualizări de mai mulți ani, efectul ar putea fi o creștere semnificativă a sumelor datorate de proprietari.

În cazul persoanelor juridice, regulile de calcul sunt deja corelate cu valoarea activelor. Pentru persoanele fizice însă, în special în mediul rural, impozitele se calculează încă după evaluări mai vechi, ceea ce duce la discrepanțe majore față de valoarea reală a proprietății.

Premierul a precizat că sumele rezultate din majorarea impozitelor pe proprietăți vor intra în bugetele unităților administrativ-teritoriale. Acestea vor constitui un venit suplimentar pentru primării, permițându-le să finanțeze mai multe proiecte locale sau să acopere cheltuielile curente.

„Acești bani vor fi încasați de către unitățile administrativ-teritoriale din România și vor reprezenta un venit suplimentar pentru ele, în aceeași proporție sau poate mai mică, se va decide la toamnă”, a spus Bolojan.

Odată cu creșterea veniturilor locale, Guvernul ar urma să reducă sumele de echilibrare transferate de la bugetul de stat către primării. Aceste fonduri sunt utilizate în prezent pentru acoperirea unor cheltuieli esențiale, precum plata serviciilor sociale. Premierul a explicat că modificarea ar putea fi echilibrată astfel încât autoritățile locale să nu fie afectate negativ.

„Chiar dacă aceste sume intră direct în bugetele locale, sumele de echilibrare virate de guvern vor fi mai mici. Rămâne de văzut cu cât, pentru că sunt anumite cheltuieli pe care le fac autoritățile locale, pe care, indirect, guvernul le asigură. De exemplu, componenta de plată pentru protecția copilului, unde sunt restanțe importante, iar sumele sunt asigurate de guvern prin distribuiri periodice”, a explicat premierul.