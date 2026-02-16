Ritual de dezlegare a vrăjilor. O nouă escrocherie cu telefoane mobile

Polițiștii din Buzău instrumentează un dosar de înșelăciune după ce o adolescentă ar fi fost determinată să renunțe la două telefoane mobile în cadrul unui presupus ritual de dezlegare a vrăjilor. Ancheta o vizează pe o tânără de 17 ani din Ialomița, suspectată că ar fi folosit metoda ghicitului pentru a o induce în eroare pe o altă minoră, în vârstă tot de 17 ani, din localitatea Padina, județul Buzău.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Buzău, totul ar fi început în mediul online, unde cele două tinere au interacționat prin intermediul unei rețele de socializare. Discuțiile purtate pe internet au dus, în cele din urmă, la o întâlnire față în față, stabilită pentru data de 22 ianuarie, în municipiul Buzău. Scopul întâlnirii ar fi fost un presupus ritual de ghicit, care ar fi avut rolul de a rezolva probleme personale invocate de partea vătămată.

În acest context, persoana cercetată ar fi profitat de încrederea celeilalte tinere și ar fi indus-o în eroare, solicitându-i două telefoane mobile. Sub pretextul că este necesar să le ardă bateriile pentru a „dezlega o vrajă”, aceasta ar fi convins-o să îi înmâneze dispozitivele. Ancheta polițiștilor vizează acum clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și stabilirea eventualelor prejudicii.

Potrivit anchetatorilor, solicitarea ar fi fost prezentată ca o etapă esențială a ritualului, iar victima ar fi acceptat să predea cele două dispozitive, crezând că astfel va scăpa de o presupusă influență negativă. După ce ar fi primit telefoanele, tânăra cercetată ar fi întrerupt orice legătură cu partea vătămată, blocând-o pe toate platformele de socializare.

"Păgubita ar fi povestit unei surori mai mari, care a realizat că aceasta a fost victima unei înşelăciuni şi a sesizat poliţia. Prejudiciul a fost recuperat şi predat persoanei vătămate", informează sursa citată.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta și pentru stabilirea răspunderii penale.