O nouă demisie în grupul parlamentar S.O.S România

Încă un membru al grupului parlamentar S.O.S România și-a anunțat retragerea. Deputata Andra Claudia Constantinescu a informat conducerea Camerei Deputaților că va activa în continuare ca neafiliată. „Începând cu aceeaşi dată, îmi voi desfăşura activitatea parlamentară în calitate de deputat neafiliat”, a transmis aceasta în scrisoarea adresată Biroului Permanent.

Deputatul Andra Claudia Constantinescu, aleasă în circumscripția Brăila, a transmis miercuri documentul oficial prin care notifică Biroul Permanent al Camerei Deputaților că părăsește grupul parlamentar S.O.S România.

Potrivit anunțului, decizia este una definitivă, iar activitatea parlamentară urmează să fie desfășurată în calitate de deputat independent de grupurile constituite în legislativ.

Parlamentara și-a început mandatul în actuala legislatură pe listele formațiunii S.O.S România, însă, în urma acestei decizii, se alătură celor care activează neafiliați în Camera Deputaților.

Demisia sa marchează o nouă plecare din grupul condus de partid, după alte cazuri de retrageri anunțate în ultimele luni.

În mesajul transmis, Constantinescu a precizat că va continua să își exercite mandatul ca deputat independent, asumându-și atribuțiile legislative în afara disciplinei de partid.

Este vorba de deputata Raisa Enachi, care a anunțat la începutul lunii septembrie că începând cu data de 29 august 2025, a renunțat la calitatea de membru al partidului S.O.S. România. Prin această decizie, mandatul său de parlamentar continuă, însă în afara oricărei formațiuni politice, urmând să activeze ca deputat neafiliat. Anunțul oficial a fost transmis la 1 septembrie și marchează o nouă schimbare în parcursul său politic.

Înainte de a se alătura S.O.S. România, Raisa Enachi a fost membră AUR, formațiune din care a plecat în 2024, după ce a acuzat public că a fost victima unor acte de violență și intimidare din partea unor colegi de partid. Episodul petrecut la Murgeni a fost atunci intens mediatizat, iar parlamentara a criticat dur modul în care partidul promova comportamente agresive. Demisia actuală sugerează o continuitate în distanțarea sa față de formațiunile politice cu care a colaborat anterior.

La sfârșitul lunii iunie, liderul formațiunii S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a transmis Biroului Permanent al Senatului că grupul parlamentar al partidului încetează să mai funcționeze, după ce trei senatori au fost excluși din rândurile sale. În aceeași perioadă, senatorul Ciprian Ciubuc a pierdut apartenența la grup, ca urmare a unui conflict deschis cu Șoșoacă.

„Nu pot fi complice la o conducere dictatorială, netransparentă şi iresponsabilă, exercitată de Diana Iovanovici Șoșoacă, care a transformat un partid în proprietate personală”, declarase Ciubuc în cadrul unei ședințe din Parlament.