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O nouă alertă aeriană în România. MApN anunță intervenția avioanelor F-16

O nouă alertă aeriană în România. MApN anunță intervenția avioanelor F-16F-16. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri seară, 14 octombrie, că o nouă țintă aeriană a intrat în spațiul României, în apropiere de Sulina. Obiectul a fost detectat inițial la est de Insula Șerpilor și a survolat timp de opt minute apele teritoriale românești. Două avioane F-16 au decolat de la Baza Aeriană Borcea, iar populația din nordul și estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert.

MApN a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 30 km est de Insula Şerpilor

O nouă țintă aeriană a fost identificată miercuri după-amiază de radarele Ministerului Apărării Naționale, în apropierea graniței cu România.

Potrivit informațiilor comunicate de MApN, obiectul a fost detectat la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor.

„În după-amiaza zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 30 km est de Insula Şerpilor”, a transmis ministerul.

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Două avioane F-16, ridicate de la sol. Alertă în Tulcea

În urma detectării țintei, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru declanșarea procedurilor de avertizare a populației din zonele de nord și est ale județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 17:39.

Drona FP-1

Drona FP-1 / sursa foto: captură video

Ținta aeriană a rămas opt minute în spațiul României

Ministerul Apărării a anunțat că obiectul a trecut granița aeriană la ora 17:38, în apropierea localității Sulina.

„Ţinta aeriană a pătruns în spaţiul aerian naţional la ora 17.38, la aproximativ 22 km nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale nationale, şi l-a părăsit la ora 17.46”, se mai arată în comunicatul MApN.

Astfel, ținta a rămas în spațiul aerian românesc aproximativ opt minute. Alerta aeriană instituită pentru județul Tulcea a încetat la ora 19:03.

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