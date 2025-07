Monden O ispită de la Insula Iubirii, de urgență la spital. Are nevoie de investigații amănunțite







Ispita Cristina Scarlevschi, tânăra de 31 de ani din Republica Moldova, a avut nevoie de ajutor medical și a ajuns de urgență la spital. Aceasta a povestit urmăritorilor de pe rețelele de socializare problemele de sănătate cu care se confruntă.

Tânăra de 31 de ani, una dintre ispitele din noul sezon al Insulei Iubirii, care a fost prezentată ca dansatoare și influencer, trece prin momente dificile, iar vestea a fost făcută publică chiar de ea pe rețelele de socializare.

Aceasta a ajuns la medici din cauza unor probleme de sănătate, ceea ce i-a îngrijorat pe urmăritorii ei. Cristina Scarlevschi, cunoscută pentru optimismul și energia sa, a anunțat pe Instagram că se confruntă cu simptome supărătoare, precum slăbiciune musculară, disconfort în gât și febră.

„Ce bine e acasă (…) Deci, reflux gastro-esofagian nu s-a depistat (…) Antibiotice, pastile de gât, gargară, eu vreau să scap de durerea asta musculară (…) Când ești răcit, vrei ceva bun, ceva dulce, ceva pufos și îmbrățișări”, a spus aceasta, pe Intagram.

Cristina Scarlevschi și-a anunțat urmăritorii că trebuie să meargă la o clinică pentru investigații suplimentare. De asemenea, șatena a mărturisit că a luat mai multe pastile și a dezvoltat rezistență la antibioticul prescris, iar din acest motiv febra nu cedează.

„Eu de-abia înghit, merg la o clinică să fac alte analize pentru că am rezistență la antibioticul pe care mi l-au dat, febra nu mai scade, nimic nu se întâmplă. Am impresia că am îmbătrânit”, a mai adăugat aceasta, pe rețelele de socializare.

Alături de ea în aceste zile este mama ei, despre care a vorbit recent. Aceasta a povestit că mama ei a răspuns unor comentarii răutăcioase apărute în mediul online, după difuzarea primelor episoade de la Insula iubirii. Cu această ocazie, tânăra a mărturisit că nu ia personal comentariile negative din social media.