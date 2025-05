EVZ Special Virginia Ardeleanu, fondatoarea clinicilor Dr. Ardeleanu: Visam să fiu cel mai bun medic din orașul meu. Video







În cadrul unei noi ediții a podcastul „Capital de Sănătate”, difuzat pe canalul de Youtube „Hai România”, a fost adusă în atenția oamenilor sănătatea dentară. România se află pe penultimul loc în ceea ce privește consultațiile stomatologice, o statistică îngrijorătoare. Virginia Ardeleanu, un medic stomatolog care a dezvoltat o rețea de clinici în România, a fost invitatul special al ediției. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, s-a axat pe problema sănătății orale din România, dar și pe modalitatea în care medicul a reușit să construiască o afacere de succes în acest sector.

Virginia Ardeleanu este directorul medical și fondatoarea Clinicilor Dr. Ardeleanu. Rețeaua sa va atinge în acest an un număr de opt locații. Ținta este ca 2026 să aducă cu sine deschiderea a 10 locații Dr. Ardeleanu. Specialista și antreprenoarea a prezentat povestea din spatele succesului.

Familie de antreprenori

Virginia Ardeleanu a povestit în cadrul podcastului faptul că, din poziția de medic, este destul de greu să pui pe picioare o clinică proprie.

„Din păcate, școala românească de stomatologie nu te învață cum să creezi sau să gestionezi un business în domeniul dentar. Trebuie să ai capacități de lidership, cunoștințe de medicină, dar și abilități de management. Eu pot să spun că am fost norocoasă pentru că am crescut într-o familie de antreprenori. am mâncat antreprenoriat pe pâine din copilărie. Tatăl meu mi-a transmis niște mesaje importante. Mi-a spus că nu există scurtături către succes, că trebuie să muncești cu perseverență, cu responsabilitate. Să ai și capacitatea de a îți asuma riscuri. În zilele noastre sunt foarte puțini tineri care vor să își asume aceste riscuri. Într-un business de medicină dentară. Nu trebuie să ai doar cunoștințe de medicină, ci trebuie să ai cunoștințe juridice, financiare, de marketing. Trebuie să știi cum să delegi, cum se relaționez cu pacienții, dar și cu colegi”, a povestit medicul.

Virginia a explicat că, la început, nu știa prea multe despre partea financiară a unui business, dar a fost nevoită să învețe rapid. „Nu am știut ce înseamnă buget, cum să deleg, etc. Eram doar un medic venit de pe băncile facultății și învățam să fac medicină. Nu am știut, de exemplu, cum să refac rezistență a unei clădiri din 1930. Dar, am învățat pas cu pas în fiecare zi”, a spus aceasta.

Clinicile Dr. Ardeleanu

În prezent, rețeaua Dr. Ardeleanu are 6 clinici operaționale. De asemenea, încă 4 locații sunt în prezent în construcție. Până la finalul anului, vor mai fi deschise alte două clinici, urmând ca în 2026 să se atingă numărul de 10 locații. Clinicile Dr. Ardeleanu se întind la nivelul țării, având în prezent sedii și în zone din București precum Dorobanți sau Cotroceni. Însă, Virginia a ales, după finalizarea studiilor, să deschidă prima clinică în Oltenița, orașul său natal.

„ Eu m-am născut în Oltenița, într-o familie de oameni normali, o familie de agricultori care doreau să-și depășească condiția prin muncă zi de zi. Pe vremurile acelea, educația în sănătate, mai ales în urbanul mic, și termenul de prevenție nu existau. Ajungeai la medic atunci când o problemă devenea mult prea mare ca să o mai poți ignora. De cele mai multe ori vizitele la medicul stomatolog se terminau cu extracție. Și m-am trezit în adolescență, atunci când stima de sine este importantă, zâmbind cu mâna la gură.

Acest lucru mi-a marcat foarte mult copilăria și, chiar dacă nu aveam niciun medic în familie și am fost prima persoană din familia mea care a avut studii universitare, am decis de la 15 ani că voi fi medic. A fost mai mult decât ideea că se câștigă bine. A fost o misiune personală. Visam să fiu cel mai bun medic din orașul meu. Visam să schimb mentalități, să nu mai existe copii care să treacă prin același aceleași traume și frustrări prin care am trecut eu”, a precizat Virginia.

Evoluție și dezvoltare

Medicul, care stătea atunci în București, făcea naveta la Oltenița pentru a se ocupa de pacienți. „A fost un boom de pacienți, nu mă așteptam la asta. Am venit cu ceva nou. Am deschis primul cabinet de pedodonție din județul Călărași în 2017. Când am deschis clinica aveam 2 unit-uri, acum avem șase în acea locație. Era un mic cabinet cu două scaune. Era un spațiu al tatălui meu, tot el m-a ajutat să-l amenajez și am făcut un credit de 70.000 euro pentru echipamente. Pentru amenajarea spațiului am investit 150.000 de euro. La început eram doar eu cu o asistentă. Ani de zile am făcut naveta și încă fac, așa pot să fiu printre pacienți. Este un element diferențiator major”, a spus Virginia.

Medicul a povestit că începutul a fost dificil, deoarece construia în același timp un business și o familie. „În acele vremuri în orașele mici nu exista conceptul acesta de clinică multidisciplinară. Echipa mare să lucrăm pe specializări. Era One Man Show, cabinetul medicul și poate o asistentă. însă eu mi-am dat seama la scurt timp după ce am lucrat că nu mi se potrivește în primul rând, nu cum nu concepeam câini ca să fie închisă când eu eram în București ă la fel mi-am dat seama că lucrul cu copiii nu este pentru mine ca și medic. Așa că mi-am căutat ajutoare. Acum sunt peste 15 medici la clinica din Oltenița”, a spus aceasta.

Transformarea business-ului într-o rețea națională

Ideea de a transforma acest business într-o rețea a venit natural, după ce au fost parcurse mai multe etape.

„Nu am plecat cu ideea de a face o rețea. Am vrut să excelez în ceea ce fac. A doua clinică a fost cea din cartierul Dorobanți din București. Ea a venit ca o nevoie personală, după atâția ani în care am făcut naveta. Am vrut să îmi exercit profesia de medic și aproape de casă. Nevoile sunt aceleași, doar că în București m-am confruntat cu alte așteptări și standarde mai înalte. Pot să spun că aceste comunități mai mici încă au respect față de medici. Nu există ca un pacient să nu anunțe că nu ajunge la programare, lucru care în București este ceva normal. Și ascultă mai mult de medic, nu dau ei diagnostice”, a povestit Virginia. Rețeaua a atins în 2024 o cifră de afaceri de 4,5 milioane de euro, cu o creștere de 40% față de 2023.