O întrebare banală, la care mulți oameni nu știu răspunsul exact. De ce e cerul albastru?

De ce este cerul albastru? Pare o întrebare simplă, dar răspunsul, unul științific, nu a fost la îndemâna multor oameni de știință care au trăit în urmă cu sute de ani.

Lumina Soarelui pare albă. Dar, de fapt, ea este alcătuită din toate culorile curcubeului. Când lumina albă strălucește printr-o prismă, lumina este separată în toate culorile sale. O prismă este un cristal cu o formă specială, conform spaceplace.nasa.gov.

La fel ca lumina care trece prin apă, energia luminii se propagă și ea în unde. O parte din lumină se propagă în unde scurte și „agitate”. O altă parte se propagă în unde lungi și lente. Undele luminii albastre sunt mai scurte decât undele luminii roșii.

Toată lumina se propagă în linie dreaptă, cu excepția cazului în care ceva îi stă în cale și face unul dintre următoarele lucruri:

o reflectă (ca o oglindă)

o curbează (ca o prismă)

sau o împrăștie (ca moleculele de gaze din atmosferă)

Lumina Soarelui ajunge în atmosfera Pământului și este dispersată în toate direcțiile de toate gazele și particulele din aer. Lumina albastră este dispersată în toate direcțiile de moleculele minuscule de aer din atmosfera Pământului. Albastrul este dispersat mai mult decât alte culori, deoarece se propagă sub formă de unde mai scurte și mai mici. De aceea vedem cerul albastru în majoritatea timpului.

Mai aproape de orizont, cerul se estompează într-un albastru mai deschis sau alb. Lumina Soarelui care ajunge la noi în jos, din cer, a trecut prin și mai mult aer decât lumina Soarelui care ajunge la noi în sus. Pe măsură ce lumina Soarelui a trecut prin tot acest aer, moleculele de aer au împrăștiat și reîmprăștiat lumina albastră de multe ori în multe direcții.

De asemenea, suprafața Pământului a reflectat și împrăștiat lumina. Toată această împrăștiere amestecă din nou culorile, astfel încât vedem mai mult alb și mai puțin albastru.

Pe măsură ce Soarele coboară pe cer, lumina sa traversează o porțiune mai mare din atmosferă pentru a ajunge la noi. O cantitate și mai mare din lumina albastră este dispersată, permițând culorilor roșu și galben să ajungă la vederea noastră.

Totul depinde de ceea ce se află în atmosferă! De exemplu, Marte are o atmosferă foarte rarefiată, compusă în principal din dioxid de carbon și plină de particule fine de praf. Aceste particule fine împrăștie lumina în mod diferit față de gazele și particulele din atmosfera Pământului.

Fotografiile realizate de roverele și modulele de aterizare ale NASA pe Marte ne-au arătat că la apusul Soarelui se întâmplă de fapt opusul a ceea ce se întâmplă pe Pământ. În timpul zilei, cerul marțian capătă o culoare portocalie sau roșiatică. Dar, pe măsură ce Soarele apune, cerul din jurul Soarelui începe să capete o nuanță albastru-gri.