Spitalul MedLife Medici’s, premiat la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 pentru rezultate remarcabile în chirurgia robotică ginecologică

Spitalul MedLife Medici’s din Timișoara, a fost premiat în cadrul Galei Capital Performeri din Sănătate 2025 pentru rezultatele excepționale obținute în chirurgia robotică ginecologică — un domeniu în care tehnologia de ultimă generație se întâlnește cu expertiza medicală. Într-un an de la inaugurare, unitatea a reușit să devină un reper regional, un exemplu despre cum investiția, echipa și viziunea pot transforma un spital într-un centru de excelență.

În momentul anunțării premiului, organizatorii au subliniat importanța investiției și evoluția accelerată a spitalului: „Spitalul MedLife Medicis, secția de obstetrică-ginecologie, primește premiul pentru profesionalism și rezultate remarcabile în chirurgia robotică ginecologică. Inaugurat acum un an, Spitalul MedLife Medicis din Timișoara reprezintă una dintre cele mai importante investiții private în domeniul medical din ultimii ani.”

Prezentarea a continuat cu evidențierea obiectivului ambițios al unității:

„Încă de la început și-a asumat misiunea de a deveni un reper pe harta euro-regională a medicinei, o misiune ambițioasă, susținută prin tehnologie de ultimă generație, infrastructură modernă și, mai presus de toate, o echipă medicală de elită.”

În acest context, au fost invitați pe scenă medicii reprezentativi ai secției:

„Pentru ridicarea premiului îi invit alături de mine pe câțiva dintre medicii de elită ai spitalului MedLife Medici’s, respectiv doctor Mihai Băcilă… Doctor Mijay. Simetria. Voi cu simetria. Dr. Dan Dumitrașcu Biriș și Dr. Bogdan Mureșan. Le-am nimerit. Felicitări!”

Discursul echipei a adus în prim-plan un mesaj repetat de-a lungul galei, dar cu o greutate aparte când vine de la un colectiv care a construit în doar 12 luni un standard recunoscut la nivel național.

Dr. Voicu Simedrea a vorbit în numele echipei:

„Bună seara, suntem recunoscători pentru premiile pe care le-am primit, pentru recunoașterea echipei noastre, pentru că am venit patru, nu puteam să venim mai mulți. S-a spus în această seară de nenumărate ori, o să o spun și eu încă o dată: totul este datorat unei echipe. Nu poți face medicină fără echipă, iar noi suntem dovada că acest lucru este posibil.”

A continuat cu o mulțumire adresată celor care au construit infrastructura medicală și resursa umană:

„Ca să putem face această echipă, îi mulțumim celui care a reușit să coaguleze această echipă, să ne adune în jurul unui proiect, al ideilor acestui proiect, ideea de a pune mereu pacientul în centrul îngrijirilor pe care le primește în spitalele noastre. Vă mulțumim încă o dată!”

Chiar dacă răspunsul a fost transmis prin discursul colectiv al echipei, mesajul era subînțeles: o astfel de secție creează noi standarde de precizie chirurgicală, recuperare rapidă și siguranță, elemente pe care spitalul le-a integrat într-un model de lucru construit de la zero în jurul tehnologiilor moderne.

Prezentatorul a încheiat această parte cu un mesaj scurt: „Felicitări!”

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 a demonstrat, încă o dată, că dedicarea, inovația și forța vocației medicale merită celebrate pe scena publică. România are specialiști care ridică nivelul profesiei zi de zi, iar această ediție a pus în lumină exact acea categorie de oameni care schimbă vieți.

Evenimentul a reunit medici, cercetători, cadre universitare și lideri din domeniul sănătății, într-un cadru care a evidențiat atât munca din spitalele publice și private, cât și rezultatele din universități, clinici, industria farmaceutică și sectorul echipamentelor medicale. Capital a recompensat performanța acestor profesioniști, subliniind contribuția lor esențială la modernizarea și progresul sistemului medical din România.

